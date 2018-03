Det er 14 år siden, vi begyndte at gå regelmæssigt til AGF’s hjemmekampe og skrive om dem i JP Aarhus. Vi var drengene fra C9.

Troels (t.v.), Mikkel og Lars Nielsen anno 2018 er undtagelsvis tilbage på de faste pladser fra C9-sektionen på Ceres Park i Aarhus. Foto: Henning Bagger

Dengang lå AGF og rodede i bunden, der var uro på ledelsesgangene, og tilhængernes opbakning vekslede mellem begejstring, desillusion og desperation. En vundet kamp blev fejret, som andre fejrer et mesterskab.

Lyder det bekendt?

Dengang hed redaktøren Kaiser til efternavn og opførte sig sådan, nu hedder han Nystrup og opfører sig som sin forgænger!

»Drengene« fra C9 er vel så meget sagt.

I dag er vi en pæn ældre herre og de unge mænd fra C9. Den ældre skriver stadig artikler for Jyllands-Posten og nu Finans, Troels er snart færdig som cand.merc. og Mikkel er stud.oecon.

De unge mænd er begyndt at bruge ord som »vækste, volatil« og »Bull Market« – udtryk, som faderen uden tøven ville fjerne fra en artikel, hvis de blev brugt af en praktikant på Finans-redaktionen.

Men overbærenheden er større, når det er sønnerne.

Farvel til fremmedord

Man kan roligt sige, at Troels under sit praktikophold – undskyld, i sit ”internship”, som de unge kalder det – hos vinduesfabrikanten VELFAC har ryddet godt ud i fremmedordene.

I Tyskland lukker de vinduerne indad – i Danmark udad, løs det. Punktum!

Drengene er flyttet hjemmefra, og det er alle glade for – ikke mindst drengene. Vi er for længst holdt op med at gå fast til AGF’s kampe. Vi føler ikke, vi har svigtet, vi føler faktisk, at det er AGF, der har svigtet os.

Men vi følger stadig med, og denne søndag kan vi godt mærke den helt specielle stemning, der kommer i kroppen, når man er på vej til stadion. Den er der, selv om faderen er alene i bilen på vej mod stadion.

Bilturen til stadion har vi ellers altid sat pris på. Følelsen af aføstrogeniseret frihed forplanter sig allerede i bilen. Optakten til og selve fodboldkampen er bekymringsfri zone.

Der bliver ikke sagt mange ord inden kampene, vi lader op. Går vi den rigtige vej til stadion – altså den, der giver held, har vi det rigtige tøj på, og skal vi købe programmet ved programsælgeren ved skoven eller lige efter?

Da AGF taber betydeligt flere kampe, end holdet vinder, er det så godt som umuligt at opnå den optimale kombination, men vi prøver.

Til jubilæumsudgaven af Drengene fra C9 har vi bevidst valgt en kamp mod FCK.

Drengene fra C9: Troels (t.v.), Mikkel og Lars Nielsen anno 2004. Dengang var de trofaste tilskuere. Foto: Henrik Kastenskov

Klædt på til sejr

Det er en kamp, som det vil være o.k. at tabe, da københavnerne har en betydeligt bedre trup i princippet, så et nederlag vil ikke være så kostbart for os rent følelsesmæssigt.

Faderen har taget en blå Gant-trøje og et noget falmet AGF-tørklæde på. Trøjen blev indkøbt i 2003 og er nu så slidt, at den ikke længere luftes i fuld offentlighed.

Men trøjen og det dengang knap så falmede tørklæde var på, da AGF den 19. april 2009 slog FCK med et 1-0. Målet blev scoret i det 87. minut af Ole Budtz, efter at FCK havde brændt nogle gigantiske målchancer.

Det var efter den kamp, at den daværende sportschef i FCK, Carsten V. Jensen, udtalte ordene: »Shit happens!«

Den kamp glemmer vi aldrig.

Drengene er blevet voksne, men faderen noterer sig med nærmest moderlig bekymring, at yngste mand dukker op til kampen i vinterkulden iført sokletter og opsmøgede designerbukser.

Kombinationen betyder, at anklerne er blottet i frostgraderne, og det giver et gys i faderen, der har så meget tøj på, at det er svært at gå op af trapperne for at finde de faste pladser på C9.

Overflødig løbebane

Konstruktionen af beton, stål og den vindturbulens, som Danmarks mest overflødige løbebane skaber, gør, at vi som tilskuere nærmest fryses fast til vores pladser.

Selv om det er mange år siden, vi har siddet på 23. række på C9, er det, som om tiden har stået stille. Vi slapper af – helt af.

Vi undrer os sammen over, at Thomas Helmig kan slippe afsted med at udgive en ny LP med navnet ”Takker”, hvor afslutningen på en af sangene er: »Dy, dy, dy, dyyy dy dy – dy dy dy, dyyy dy dy.«

Det er et udtryk for ægte aarhusiansk selvtillid – eller arrogance, vil man måske mene, hvis man bor i en anden by. Men vi skråler med!

Vi har som så mange andre en urokkelig tro på, at alle forstår og respekterer den specielle aarhusianske selvforståelse. Den betyder, at vi betragter AGF som en topklub, selv om den har ligget i bunden i årevis, at Aros er vigtigere for Danmark end Nationalmuseet, og at den forvoksede grå skotøjsæske, som udgør rådhuset, er et arkitektonisk mesterværk i forhold til Amalienborg.

En del af noget større

Velkommen til Aarhus, Danmarks hovedstad for illusioner.

Byen, hvor skiftende unge borgmestre rutineret klipper snore over, mens trafikken sander til i midtbyen, og indbyggerne i flere af byens kvarterer bruger op til en halv time for at finde en parkeringsplads, når de kommer hjem fra arbejde.

Det er Aarhus i en nøddeskal. Vi har evnen til at fortrænge virkeligheden, for det er prisen for at bo i Danmarks fedeste by. Intet – ikke engang letbanen – tillader vi at komme i vejen for den følelse.

Følelsen af at være en del af noget større er intakt i det åbne fryseskab, der omkranser fodboldbanen i Aarhus denne søndag eftermiddag.

Hverdagens udfordringer med økonomi, job og studium forsvinder og erstattes af en lethed, som ikke kan forklares – og så alligevel:

Når største intellektuelle udfordring er, om der er offside eller ej, er livet til at overskue.

Tiden står stille

Midt i vinterkulden mærker ældste medlem af de tre fra C9 varmen ved at sidde sammen med sine to sønner. 23 og 26 år er de i dag! De klarer sig, det gik jo, men hvor blev tiden af? I dag er vi igen far og to sønner. Tiden står stille – heldigvis!

Hvordan gik fodboldkampen? Jo, AGF tabte 1-0 efter et gigantisk forsvarskoks. Men ærligt talt: Det er ikke det, det handler om.

Vindere er der nok af: Vi sidder på tilskuerpladserne.