Aarhus-borgere uden for Ringgaden skal også høres

Aarhus Kommune har også borgere uden for Ringgaden.

Det fastslår politikerne i Aarhus Byråd, som derfor har besluttet at nedsætte et særligt udvalg med fokus på kommunens opland. ”Oplandsudvalget” skal have øje på de mindre byer uden for centrum. Ifølge politisk ordfører for Socialdemokratiet Anders Winnerskjold kan udvalget sikre, at borgere i alle dele af Aarhus Kommune også i fremtiden føler sig hørt og inddraget i fremtiden:

»Omdrejningspunktet for udvalget bliver at opfange ønsker, nye tiltag og initiativer til byrådets arbejde. Dermed sikrer vi en kommune i balance, og at borgere i alle dele af kommunen også i fremtiden føler sig hørt og har indflydelse på udviklingen,« siger Anders Winnerskjold i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiet har udpeget byrådsmedlem Ango Winther til oplandsordfører. Så langt er man ikke kommet i byrådets næststørste parti, Venstre.

Ifølge politisk ordfører Lene Horsbøl (V), giver udvalget dog rigtig god mening.

»Udvalget kan bl.a. sikre en diskussion i byrådet af, hvordan vi nogle gange bruger vores midler. Der går mange penge til centrum af byen. Eksempelvis omkring cykelhandlingsplanen, hvor vi må konstatere, at der ikke har været midler til en cykelsti fra eksempelvis Borum mod Aarhus. Midlerne har i stedet været prioriteret i midtbyen, og den form for dagsordner kan vi få diskussioner om rimeligheden af i udvalget,« siger Lene Horsbøl, som påpeger, at oplandsudvalget bliver et såkaldt §17 stk. 4-udvalg, som det er muligt også at indsætte ikke-politikere i.

Samarbejde med Fællesråd

Ifølge Socialdemokratiet skal udvalgets arbejde primært bestå i at skabe øget samarbejde med fællesrådene i de mindre byer uden for centrum af Aarhus.

Den idé er også fællesrådene med på, fastslår Flemming Larsen, som er formand for Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd og medlem af arbejdsgruppen for fællesrådene, som formidler samarbejdet mellem netop de 37 fællesråd og Aarhus Kommune.

Spidskandidaterne var enige – om det meste

»Der er i øjeblikket fokus på at synliggøre fællesrådene over for de lokale politikere, og vi har netop lavet en ny samarbejdsaftale med Aarhus Kommune,« fortæller Flemming Larsen.

»For vores vedkommende i Lystrup-området er det ikke sådan, at vi føler os udsultet af politikerne, men der har gennem de senere år været utroligt stort fokus på Aarhus C. Nu må vi se, hvad der kommer ud af det. Men det er da en start, at man nedsætter et udvalg,« siger Flemming Larsen.

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som bl.a. kan nedsættes til at varetage særlige opgaver.