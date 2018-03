Krydstogtgæster i Aarhus er nu hegnet inde: 250 m hegn med pigtråd skal øge sikkerheden

Aarhus Havn har etableret en større, permanent afspærring ved kajen på Balticagade, hvor krydstogtskibene lægger til. Ifølge havnekaptajn Søren Tikjøb er det sket på opfordring fra myndighederne for at øge krydstogtgæsternes sikkerhed.

»Vi har hele tiden haft afskærmning til gæsterne fra krydstogtskibene, men vi har bare brugt nogle af bygningerne som adskillelse i stedet for at sætte hegn op. Det kunne Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke blive ved med at godkende, og derfor har vi været nødt til at finde en anden løsning,« siger Søren Tikjøb.

Alt, der er på den anden siden af hegnet, er krydstogtområde, og resten er almindeligt havneområde. Søren Tikjøb havnekaptajn, Aarhus Havn Alt, der er på den anden siden af hegnet, er krydstogtområde, og resten er almindeligt havneområde.

Han vurderer, at der i alt er monteret 250 m hegn i området.

»Alt, der er på den anden side af hegnet, er krydstogtområde, og resten er almindeligt havneområde. Sådan har det i princippet altid været. Det er bare ikke blevet håndhævet, når der ikke var krydstogtskibe på besøg,« fortæller han.

Slut med parkering

Indhegningen blev taget i brug for et par uger siden, og gæsterne bliver nu landsat i det indhegnede område og bliver ifølge havnekaptajnen derefter eskorteret til mellemarmen, hvorfra de som hidtil drager ud i Østjylland på diverse busture.

Krydstogter Anløb i Aarhus Aarhus Havn har i en årrække modtaget krydstogtskibe. I fjor anløb 36 krydstogtskibe med mere end 82.000 krydstogtgæster. I 2018 vil 41 skibe – bl. a. Costa Favolosa, Regal Princess og Aida – komme til Aarhus. Krydstogtgæsterne har typisk mellem 7 og 10 timer til at opleve Aarhus, inden de sejler videre.

Det nu indhegnede areal blev tidligere anvendt af virksomhederne i Balticagade som bl.a. ekstra parkeringsområde, og det har ifølge Søren Tikjøb givet anledning til utilfredshed, at de pladser nu ikke er til rådighed længere.

Danske krydstogter er populære som aldrig før

»De har haft meget ondt af, at de har skullet afgive de parkeringspladser, men de har vidst i mange år, at de har parkeret gratis. Tidligere bad vi dem om at fjerne bilerne, når der kom et krydstogtskib, men det behøver vi ikke mere, når der er lukket,« fortæller havnekaptajnen.