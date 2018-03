Åben- eller lukkethed? Aarhus Letbane afviser indsigt i bestyrelsesmøder

Når byrådet i Aarhus Kommune holder møder, er der som udgangspunkt adgang til alle dagsordener, indstillinger, bilag og referater med undtagelse af særligt lukkede punkter. Det samme gælder regionsrådet i Region Midtjylland.

Når bestyrelsen i Aarhus Letbane, der er ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland, holder møder, er der adgang til ingenting.

Dagsordener, referater og direktionsberetning er ikke tilgængelige på selskabets hjemmeside eller andre steder, og hvis man søger aktindsigt hos Aarhus Letbane, får man efter 10-15 minutter følgende besked fra selskabets jurist:

Det tyder på, at forhåndsindstillingen hos selskabet er, at det vil undgå offentlighed. Oluf Jørgensen, ekspert i forvaltningsret Det tyder på, at forhåndsindstillingen hos selskabet er, at det vil undgå offentlighed.

»Bestyrelsens interne arbejdsdokumenter er undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. Det betyder, at bl.a. dagsorden, referater og indstillinger til bestyrelsen er undtaget fra aktindsigt. Du meddeles derfor afslag på din anmodning om aktindsigt for så vidt angår referat af bestyrelsesmødet den 15. januar, herunder direktionens beretning,« hedder det i en svarmail fra Aarhus Letbane.

Hurtig afvisning

Forelagt den praksis har Oluf Jørgensen, ekspert i forvaltningsret, følgende vurdering:

Aarhus Letbane Ny bestyrelse i 2018 Steen Stavnsbo (formand) Udpeget af Aarhus Kommune: Bünyamin Simsek (V) Jan Ravn Christensen (SF) Keld Hvalsø (EL) Udpeget af Region Midtjylland: Arne Lægaard (V) Jørgen Nørby (V) Flemming Knudsen (S) Derudover skal kommune og region aftale, om der skal yderligere eksterne medlemmer ind i bestyrelsen.

»Man kan konstatere, at det er en meget hurtig afvisning. Det tyder på, at forhåndsindstillingen hos selskabet er, at det vil undgå offentlighed,« siger han.

Rent juridisk vurderer Oluf Jørgensen, at afslaget på aktindsigt er i strid med reglerne. Han konstaterer indledningsvist, at Aarhus Letbane som et 100 pct. offentligt ejet selskab er omfattet af offentlighedsloven.

»Det er desuden korrekt, at dagsorden, referat og beretning kan betragtes som interne forhold, der kan undtages fra aktindsigt, men de glemmer, at man har ret til oplysninger om faktiske forhold. Når direktionen laver en beretning til bestyrelsen, er det helt utænkeligt, at der ikke indgår oplysninger om faktiske forhold, som f.eks. hvad der er sket siden sidst og prognoser for den kommende udvikling. Og de oplysninger har man krav på aktindsigt i,« siger Oluf Jørgensen.

Formand for Aarhus Letbane, Steen Stavnsbo, afviser kritikken og oplyser, at der er blevet foretaget en konkret vurdering af anmodningen om aktindsigt i bestyrelsesreferatet fra januar.

»Aarhus Letbanes bestyrelsesreferat fra januar indeholder ikke afgørelse i en konkret sag, hvorfor Aarhus Letbane ikke finder grundlag for at meddele aktindsigt i faktiske oplysninger efter § 28,« siger han.

Formanden tilføjer dog, at han vil tilstræbe åbenhed:

»Jeg vil gerne kommunikere så åbent som muligt og så offentligt som muligt, dog til enhver tid under hensyntagen til lovgivning, herunder aktindsigt, og i forhold til, hvad der er i ejernes og virksomhedens bedste interesse,« siger han.