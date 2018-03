Radikale vil føre lockoutbesparelser tilbage til fagområder: Der er bare ét problem

Den varslede lockout af størstedelen af Aarhus Kommunes medarbejdere må ikke blive en spareøvelse.

Det mener Det Radikale Venstre i Aarhus Byråd, som derfor foreslår, at kommunens nettobesparelse ved en eventuel lockout af de ansatte på skoler, daginstitutioner og kommunekontorerne mm. skal tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder.

»Vi har ikke lagt os fast på, hvad pengene konkret skal bruges til inden for fagområderne. Men når der nu er varslet lockout som svar på den varslede strejke, ønsker vi at sende et kraftigt signal om, at en eventuel lockout aldrig må blive en kommunal spareøvelse,« siger byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (R).

Den radikale byrådsgruppe har derfor sendt et forslag til behandling af byrådet på det kommende byrådsmøde den 4. april.

Det Radikale Venstre mener, at Kommunernes Landsforenings (KL) lockoutvarsel af de kommunalt ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation, hvor KL og fagforeningerne skal mødes til videre forhandlinger i Forligsinstitutionen. Især lærernes konflikt optager De Radikale.

»Der er blevet arbejdet hårdt for at genvinde tilliden og et godt samarbejde med lærerne, efter at de blev kørt over i forbindelse med lockouten i 2013. Det forløb er vi på ingen måde stolte af, og det ønsker vi aldrig at gentage. Samtidigt ønsker vi at sende et utvetydigt signal om, at lærernes arbejdsvilkår bør være baseret på aftaler og ikke på lov,« skriver De Radikale i forslaget til det øvrige byråd.

Konflikt Arbejdsmarked Overenskomstforhandlingerne på kommunernes, regionernes og statens område er brudt sammen. Forhandlingerne fortsætter i Forligsinstitutionen. De faglige organisationer har udsendt strejkevarsler på forskellige områder i Aarhus Kommune – herunder bl.a. socialrådgiverne, musikskolelærerne og akademikere – fra den 4. april 2018. KL har sendt lockoutvarsler fra den 10. april 2018 for størstedelen af de kommunalt ansatte. Heraf er de største grupper ansatte i dagtilbud, skoler og administration. KL har dog friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

Nej tak fra S

Socialdemokratiet i Aarhus Byråd støtter ikke umiddelbart forslaget fra støttepartiet.

»Det er ærgerligt at tage den diskussion nu. Vi mener, at man skal passe på med at lægge sig fast på, hvordan pengene skal bruges allerede nu. Det kan jo være, at der er et andet kommunalt område, som trænger til hjælp,« siger Anders Winnerskjold, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus Byråd.

KL-lockout splitter byrådet i Aarhus

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) er nyvalgt formand for KL, og han er derfor afsender af alle KL’s lockoutvarsler. Men lockouttruslen har mødt hård kritik fra flere af borgmesterens støttepartier i byrådet. Udover De Radikale er også Enhedslisten og SF lodret uenige med KL-bestyrelsens beslutning om at varsle lockout på det kommunale område. Enhedslistens byrådsmedlem Keld Hvalsø har tidligere i JP Aarhus varslet, at også hans parti vil tage lockoutvarslet op til en byrådsdebat.

Mangler overblik

KL udsendte de enkelte lockoutvarsler mandag. Aarhus Kommune har endnu ikke overblik over, hvad kommunen kan spare pr. lockoutdag, eller over hvor en eventuel lockout præcist rammer. Størstedelen af ældreområdet er friholdt fra lockouten, men kommunen har nu nedsat en arbejdsgruppe, som i de kommende uger skal kortlægge, hvem og hvor strejken og lockouten kan ramme.