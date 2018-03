Frivillig i nyt projekt: »Vi skal tage ansvar for hinanden«

”Sammen mod ensomheden” er navnet på et nyt projekt i Favrskov Kommune. Et projekt, hvor 35 frivillige, heriblandt 70-årige Erik Bertelsen, skal være med til at skabe en særlig model for at bekæmpe ensomhed blandt ældre.

En ny rapport fra Region Midtjylland, der bliver offentliggjort i dag, viser, at 7 pct. af borgerne i Favrskov Kommune føler sig svært ensomme. Det vil sige, at man ofte føler sig ekskluderet, isoleret, eller man savner selskab fra andre. Tallet ligger på samme niveau i de øvrige østjyske kommuner.

Alle mennesker er værdifulde, og ingen skal føle sig ufrivilligt alene Erik Bertelsen, frivillig i "Sammen mod ensomheden"

Det er et problem, mener Erik Bertelsen, der er formand for menighedsrådet i Thorsø og medlem af Ældrerådet i Favrskov Kommune.

»Alle mennesker er værdifulde, og ingen skal føle sig ufrivilligt alene,« fastslår Erik Bertelsen. Netop derfor har han valgt at deltage i kampen mod ensomhed i et samarbejde mellem Favrskov Kommune, Ældre Sagen og Røde Kors.

Første- og næstehjælp

Tidligere har Erik Bertelsen været med i andre tiltag mod ensomhed. Hans erfaring er, at ældre mennesker oftere føler ensomhed på grund af fysiske udfordringer eller måske tabet af en ægtefælle. ”Sammen mod ensomheden” har derfor særligt fokus på de ældre, som modtager min. fem timers hjemmehjælp om dagen.

Målet er at samle Favrskovs foreninger i et samarbejde for at nå ud til så mange som muligt, fortæller Erik Bertelsen. Foreningslivet skal være let tilgængeligt for de ældre. I frivilliggruppen er man derfor ved at drøfte, om aktiviteterne skal bringes ud til de ældre, eller de ældre skal ind til aktiviteterne.

Sammen mod ensomheden Samarbejde mellem Favrskov Kommune, Ældre Sagen og Røde Kors.

Favrskov Kommune har fået godkendt projektansøgningen af Sundhedsstyrelsen, der har bevilliget to mio. kr. til projektet.

Projektet forventes at være færdigt i 2019, hvor det skal bruges på kommunens borgere, der modtager min. fem timers hjemmehjælp.

Projektleder er Lise Ilsøe Nielsen, som er ansat i Favrskov Kommune.

I dag findes der også forskellige dagtilbud til ældre, men udfordringen er ifølge Erik Bertelsen at nå ud og fange dem, der føler sig ufrivilligt alene. Og det er en udfordring, som vi skal løfte i fællesskab, mener han.

»Vi skal have ansvaret lagt ud til alle borgere. Vi har et ansvar for vores næste, der bor ved siden af os. Vi må huske på, at der er forskel på første- og næstehjælp. Velfærdsstaten skal tage sig af førstehjælpen, hvor vi som medmennesker skal stå for næstehjælpen,« forklarer Erik Bertelsen. Regionens nye tal for ensomhed vidner ifølge Erik Bertelsen om, at vi ikke altid er gode nok til at hjælpe hinanden.

Fokus på ensomhed

Projektet ”Sammen mod ensomheden” begyndte sidste år. De 35 frivillige fra forskellige organisationer blev udvalgt og ved fem workshops drøftede medarbejdere fra kommunen og frivillige, hvordan opgaven skal udføres rent praktisk. Her blev man bl.a. enige om at sætte fokus på ensomhed via medier som Facebook, men også ved tiltag på kommunens plejehjem.

I løbet af 2018 skal der laves en screening af borgere i målgruppen. Der skal foretages samtaler med de ældre, som føler sig ensomme, og derefter skal projektet finde de rette fællesskaber til dem. Afslutningsvis bliver der udviklet en aktivitetskalender, som skal kunne bruges fremover.

Den nye metode forventes at være klar til at identificere og hjælpe de ensomme i foråret 2019. Erik Bertelsen håber på, at projektet ikke bare kan hjælpe de ældre, men også være med til at skabe en større ansvarsfølelse hos den enkelte borger, når det gælder om at hjælpe naboen.