Jyllands-Posten bygger nyt midt i Aarhus: Første spadestik på fremtidens mediehus

Byggeriet af Morgenavisen Jyllands-Postens nye domicil på Aarhus Havn er gået i gang.

Mandag markerede ledelse og medarbejdere begivenheden med et første spadestik-arrangement, og det var en meget tilfreds chefredaktør, Jacob Nybroe, som ser frem til at flytte den Viby-baserede medievirksomhed tilbage til Aarhus’ centrum.

»Vi får et hus, der lægger sig klos op ad de tanker, vi gør os om udviklingen på Jyllands-Posten,« fastslog chefredaktøren, der meget symbolsk blev understøttet af entreprenørmaskinernes dybdeborende arbejde med at banke spunspæle i undergrunden.

I løbet af de kommende to år vil der på fundamentet blive opført en fire-etagers bygning på i alt 8.600 etagemeter.

Chefredaktør Jacob Nybroe og direktør Stig Kirk Ørskov tog et meget symbolsk første spadestik på det nye byggeri. Foto: Laura Krogh

Vi rykker tættere på de mennesker, vi er relevante for, og tættere på det massive udbud af kultur og næringsliv, som vi skal afspejle. Jacob Nybroe Chefredaktør, Morgenavisen Jyllands-Posten Vi rykker tættere på de mennesker, vi er relevante for, og tættere på det massive udbud af kultur og næringsliv, som vi skal afspejle.

En reduktion til en tredjedel af de nuværende rammer på Grøndalsvej, men ifølge chefredaktøren alligevel en klar forbedring.

Vedkommende og transparent

»Vi får et hus, der virker velkommende og transparent – præcis som vores indhold skal præsentere sig for læserne. Vi får et hus, hvor vi inden døre kan se hinanden – og bruge hinanden til det, vi hver især er dygtige til,« fortalte han og understregede vigtigheden af, at mediehuset i fremtiden får udgangspunkt midt i hovedbyen for sit virke.

»Vi er jyske i almindelighed og aarhusianske i særdeleshed. Vi rykker tættere på de mennesker, vi er relevante for, og tættere på det massive udbud af kultur og næringsliv, som vi skal afspejle.«

Mediehus Morgenavisen Jyllands-Posten Morgenavisen Jyllands-Postens nye mediehus bliver på i alt 8.600 etagemeter – over fire etager. Indretningen bliver en blanding af storrum og mindre kontorer og mødelokaler. På fjerde sal bliver der kantine og tagterrasse. Tegnestue: Henning Larsen Architechts A/S. Totalentreprenør: CASA A/S Den samlede byggesum er 200 mio. kr. Byggeriet ventes færdigt primo 2020.

Det er tegnestuen Henning Larsen Architects A/S, som har tegnet det nye aarhusianske mediehus. Projektleder Debbi Hededam Thuesen beskriver arkitekturen som »rå« med bare limtræsbjælker, betonsøjler i en åben konstruktion omkring et gennemgående atrium med kig til himlen gennem et glastag.

»Alle funktioner får lov til at være tydelige og fremtrædende i huset – også i forhold til fleksibilitet og det kreative miljø, der skal være. Fra flere andre byggerier bl.a. Nordeas nye hovedkvarter i Ørestaden, som vi også har tegnet, ved vi, at medarbejderne efterfølgende bliver meget glade for det møde, man har på tværs af afdelinger.«

En hård ydre skal

Den åbne konstruktion ud mod havnen og himlen modsvares ifølge arkitekten af en mere hård ydre skal til bygningens andre sider.

»De tre andre facader er mere robuste, og det er der, man typisk sidder i mere lukkede funktioner med kontorer og mødelokaler. Det skulle gerne trods det åbne udtryk bidrage til følelsen af at være beskyttet,« fortæller Debbi Hededam Thuesen.

Ifølge borgmester Jacob Bundsgaard (S), Aarhus Kommune, vil det nye mediehus blive et vigtigt bidrag til det kreative miljø på havnen.

Facaden mod havnen bliver åben, mens de andre facader bliver mere lukkede med kontorer og mødelokaler. Ill: Henning Larsen Architechts A/S

»Det er et nyt kapitel for Morgenavisen Jyllands-Posten, men byggeriet er også med til at fuldende et nyt kapitel for byen med filmbyen og en række kreative reklame- og medievirksomheder koncentreret på et lille område. Det kommer til at give stedet puls og nerve,« sagde borgmesteren, der samtidig understregede vigtigheden af, at der fortsat investeres i seriøse medievirksomheder.

»I det kaos af informationer, der omgiver os, er der brug for nogen, der filtrerer og prioriterer. Derfor er grundig og pålidelig journalistik blevet vigtigere end nogensinde før.«

Fremtidssikring af mediehus

Det er JP/Politikens Hus, som er bygherre, og direktør Stig Kirk Ørskov opfatter investeringen på 200 mio. kr. som en understregning af Morgenavisen Jyllands-Postens uløselige bånd til Aarhus.

Et nyt trapezformet mediehus på 8.600 etagemeter på Aarhus havn skal være nyt hovedsæde for Jyllands-Posten fra 2019. Henning Larsen Architects har tegnet det nye mediehus til ca. 200 mio. kr.

»Vi hører hjemme i Aarhus, og vi hører hjemme i midten af Aarhus. Det er vi glade for at kunne bekræfte med det her byggeri,« siger direktøren, der også ser projektet som en fremtidssikring af mediehuset.

Udvidelsen af Filmbyen og JP-byggeri kan begynde

»Vi har en meget stor tro på, at Morgenavisen Jyllands-Posten også i fremtiden kommer til at være et af de dominerende og mest troværdige medier i Danmark. Det er helt essentielt for det, vi nu foretager os,« siger Stig Kirk Ørskov.