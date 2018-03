Favrskov sætter fokus på klimaproblemer og løsninger

I Det Gamle Testamente kan man læse om Noa, der byggede en kæmpe ark, hvor han havde plads til sin familie samt et par af alle dyrearter. Derefter regnede det i 40 dage og 40 nætter, til de høje bjerge var dækket af vand. Det varede 150 dage før vandet igen begyndte at svinde. Men takket være arken overlevede alle arterne.

Det kan du bl.a. opleve: Fredag 16. marts kl. 18.00: Spis en klimavenlig buffet på Café AG i Kernehuset, Hadsten. Lørdag 17. marts kl. 10.00-12.00: Elbiler på Torvet i Hammel. Mandag 19. marts kl. 14.30-16.00: Besøg et minikraftvarmeanlæg i Hvorslev. Danstrupvej 4, Ulstrup. Onsdag 21. marts Kl. 19.00-21.30: Konference om genbrug af affald. Sløjfen, Hadsten. Fredag 23. marts Kl. 13.30-16.00: Besøg solfangerfabrikken Solar Venti. Fabriksvej 8, 8881 Thorsø. Lørdag 24. marts Kl. 10.00-14.00: Genbrugsworkshop i Uhresalen. Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

Vi skal undgå endnu en klimakatastrofe, lyder det fra frivilliggruppen Klima Favrskov, der nu har genskabt Noas ark. Besøger man Hammel i dag kl. 16.30, vil man kunne se arken blive trukket gennem byen af isbjørne. Både børn og voksne deltager i optoget for at sætte fokus på verdens klimaproblemer.

Optoget åbner Favrskov Klimauger 2018, der frem til den 24. marts byder på gratis events om bæredygtighed, klimavenlig energi og genbrug i hele Favrskov Kommune.

Vi skal inspirere hinanden

Alfred Borg, formand for Danmarks Naturfredningsforening Favrskov, er tovholder på klimaugerne. Han er glad for, at Favrskov Kommune for andet år i streg har valgt at støtte projektet, som bliver arrangeret af Klima Favrskov og frivillige.

»Det handler om, at vi har en udfordring i forhold til at begrænse vores CO2-udslip. Men der er håb, og folk skal forstå, at det kan nytte at gøre noget aktivt – selv om det er i det små. Ved klimaugerne skal vi inspirere hinanden til at gøre en forskel,« lyder det fra Alfred Borg.

Noget for alle

Ud over de større arrangementer samarbejder Klima Favrskov i løbet af de kommende uger med flere folkeskoler. Eleverne bliver hevet ud af klasseværelset og kommer på tur, hvor de skal lære om vedvarende energi fra solceller og vindmøller.

Anne Neergaard er frivillig og en del af initiativgruppen Klima Favrskov, som står bag Klimaugerne. Hun er ansvarlig for klimaoptoget. Foto: Laura Krogh

De fleste af klimaugernes events henvender sig dog til både børn og voksne. Alfred Borg fremhæver bl.a. Elbilforeningens arrangement lørdag den 17. marts på torvet i Hammel. Foreningen tager forskellige elbiler med og står klar til en snak, hvis man overvejer at købe en elbil eller blot er interesseret i biler. Der er også mulighed for at trække i gummistøvlerne og tage børnene med på tur i Himmerigsskoven søndag den 18. marts. Her vil naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen fortælle og svare på spørgsmål om skovrejsning, klima og grundvand.

Genbrug: Kommunal affaldssortering, grill og genbrugsguld

Onsdag den 21. marts er der i Hadsten konference om genbrug af affald. Et arrangement der nok særligt er rettet mod et voksent publikum, da Klima Favrskov har inviteret politikere, embedsmænd, eksperter, genbrugsbutikker og borgere til en diskussion om bedre genbrug til gavn for miljøet. Og netop genbrug er et af de områder, som er højt prioriteret ved klimaugerne. På genbrugspladser i både Hammel, Hinnerup og Hadsten inviterer Favrskov Forsyning i uge 12 på ”Genbrugsguld og grillpølser”. Her er det muligt at gøre et godt genbrugskøb og lære lidt om pladsen. Ugerne afsluttes med en genbrugsworkshop for hele familien, hvor man kan få tips til, hvordan man anvender gamle ting på nye måder.

På Favrskov Kommunes hjemmeside er det muligt at se det fulde program.