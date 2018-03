Højt og dyrt at bo: Lejligheder i 100 meters højde sættes snart til salg

Var det noget med en lejlighed i 100 meters højde?

Hvis svaret er ja, så kommer Lighthouse 2.0 til salg om få uger. For efter flere års forarbejde er tårnet og sidebygningerne nu gentænkt i en ny version, og som nævnt i JP Aarhus forleden er projektet netop sendt i forhøring frem til den 5. april.

Lighthouse 2.0 er udviklet af Rune Kilden og Claus Hommelhoff fra henholdsvis Kilden & Hindby og Domis Ejendomme – tilsammen Lighthouse United – og selskabet har netop indgået en aftale med Per Aarsleff A/S om at blive totalentreprenør, ligesom Nybolig og Danbolig i fællesskab skal sælge lejlighederne, som findes i flere prisniveauer.

Der kommer ca. 400 lejligheder til salg i Lighthouse 2.0 og indflytning vil formentlig være i i 2021 eller 2022. Visualisering: Arkitektfirmaet 3XN.

»Vi har valgt, at lejlighederne i tårnet primært sigter mod midtersegmentet. Den dyreste vil koste 8-9 mio. kr., men en hel masse af lejlighederne vil have priser fra 3 mio. kr. til 5,5 mio. kr., så man vil kunne sælge sit hus i forstæderne og få råd til en lejlighed i tårnet,« siger Rune Kilden og tilføjer:

Lighthouse 2.0 42.000 kvm bebyggelse på Aarhus Ø med 400 boliger. Tårnet bliver ca. 130 meter højt og med offentlig tilgængelig udsigtsplatform og restaurant på toppen. Lighthouse kommer til at bestå af tre hovedbygninger og et fælleshus for alle beboerne på Aarhus Ø. Stueetagen indeholder desuden klasseværelser til undervisning om livet i Aarhus-bugten. Bygherre: Anpartsselskabet Lighthouse United Projektudvikling: Kilden & Hindby i samarbejde med Domis Bygherrerådgiver: Moe A/S Arkitekt: 3XN Arkitekter Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgivende ingeniør: Rambøll Danmark A/S

»Der kan dog også være mulighed for at slå flere lejligheder sammen, og vi har også fået henvendelse fra købere, der vil købe en hel etage i tårnet,« siger han.

Tårnet får et grundplan på ca. 600 kvm, så der kan være seks lejligheder på hver etage. I sidebygningerne bliver der imidlertid plads til større lejligheder, hvoraf nogle vil få egen altan, og her vil den dyreste lejlighed koste ca. 17 mio. kr.

Dyreste lejligheder

Priser i den størrelse er ikke længere et problem i Aarhus, siger Johan Nairn, indehaver af Nybolig Bruuns Bro.

»Hvor det tidligere var lidt vildt, når vi solgte en lejlighed til 5 mio. kr. i Langelinie, er det i dag helt normalt at sælge lejligheder til 12, 15 og 17 mio. kr. i Aarhus. Der er simpelthen kommet et nyt marked for de dyreste lejligheder, og vi har f.eks. lige solgt en lejlighed til 19 mio. kr.,« fortæller han.

Køberne til lejlighederne i Lighthouse 2.0 vil være samme kundegruppe som til de øvrige byggerier i Aarhus Ø, vurderer han.

»Det er til dem, der gerne vil have noget nyt, parkering i kælderen og elevator til døren og stemningen på Aarhus Ø. Og så bliver Lighthouse-tårnet prikken over i’et for dem, der vil have det ypperste. Der bliver prestige i at bo i tårnet,« siger Johan Nairn, der ikke forventer salgsproblemer, selv om lejlighederne nok først er klar i 2021/2022.

»Det er blevet mere normalt at købe projektlejligheder flere år før indflytning. For nylig havde jeg besøg af et ældre ægtepar med villa i Højbjerg, og de vil gerne videre og kan netop se sig selv i Lighthouse. Så de går gerne og glæder sig i tre eller fire år,« siger han.