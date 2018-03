Overvældende interesse for psoriasisskole

Der var rådgivning af både læge, sexolog, socialrådgiver, psykolog og en diætist, da Marselisborg Centret, AUH, mandag for første gang afholdt patientskole for psoriasispatienter i Region Midtjylland.

Interessen for at deltage var ifølge Lars Iversen, professor og overlæge i hudsygdomme ved Aarhus Universitetshospital, så stor, at de fleste måtte afvises.

»Vi havde kun reklameret for skolen i beskedent omfang gennem Facebook på AUH, men alligevel var interessen og tilmeldingerne overvældende. Vi kunne kun rumme ca. 20 pct. af de tilmeldte. Mange har desværre skrevet meget frustrerede tilbage, da de er skuffede over ikke at kunne være med,« fortæller han.

Bedre uddannelse

Skolen er en del af forarbejdet for etableringen af et østjysk behandlingscenter - Dansk Center for Inflammatoriske Hudsygdomme. Projektet har indtil videre ad to omgange fået bevilget en halv mio. kr. til at undersøge, hvordan et center kan bygges op.

»I fjor lavede vi en stor undersøgelse blandt patienterne om, hvad, de synes, de mangler. Den bekræftede, at bedre patientuddannelse var noget af det, mens man også skulle gå til patienterne på en anden måde,« fortæller Lars Iversen.

40.000 i regionen

Omkring 3 pct. af befolkningen skønnes at lide af psoriasis i større eller mindre grad, og dermed er der omkring 40.000 personer i Region Midtjylland med sygdommen, der er meget kompleks.

»Der er de seneste 10-15 år kommet meget ny viden, hvor man har indset, at psoriasis ikke bare er noget, der udspiller sig i huden, men at vi skal tilgå de her patienter på en helt anden måde og kigge på alle de sygdomme, de kan risikere at have – hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge, forhøjet blodtryk og depression,« fortæller han.

Planerne om et nyt behandlingscenter i Aarhus blev afsløret for nylig. Lars Iversen oplyste i den forbindelse, at Aarhus Universitetshospital i løbet af seks måneder vil kunne få et behandlingscenter op at køre, hvis der fra politisk hold blev givet grønt lys.