Tillykke med de første 20 år

Jeg er ikke i tvivl om, at de branchefolk, som forudser en mediebranche under dyb forandring, kan have ret. På den anden side, var der også opbrudsstemning, da JP Aarhus blev lanceret for 20 år siden. Vi stod foran årtusindeskiftet og kiggede ind i det 21. århundrede med lige del forventning og bekymring for verdens gang.

Men JP Aarhus er her da heldigvis endnu, og det samme kan man sige om en række af de andre lokale medier, som også leverede nyheder og debatstof til Aarhus og Østjylland for 20 år siden. Det er der god grund til at fejre. Det afgørende er nemlig, at der – trods rystelser i mediebranchen – fortsat er en efterspørgsel på kvalitets-journalistik.

I en verden under konstant forandring har vi nemlig brug for valide nyheder, fakta, informationer mv for at kunne agere, uanset om vi gør det som privatpersoner, virksomheder, organisationer eller politiske partier.

I de forløbne 20 år, hvor JP Aarhus har været et markant medie i Aarhus, har medierne med forskellige midler og skiftende held forstået at tilpasse sig et marked presset af nye behov og digitale muligheder. Ingen kan i dag med sikkerhed vide, hvor medierne skal placere sig for også at stå stærkt om fem og ti år. Hverken hvad angår medieplatforme eller journalistikkens indhold.

Der er derfor brug for en løbende diskussion af både mediernes og journalistikkens roller og muligheder. Personligt synes jeg, tiden giver anledning til at søge nye veje i journalistikken og for eksempel følge de meget interessante tanker, som kommer fra det nye Constuctive Institute ved Aarhus Universitet.

Jeg er enig med instituttet i, at vi som samfund og medier har brug for en mere konstruktiv nyhedskultur, der bidrager med reel, troværdig og afbalanceret information som brændstof til demokratiet. En nyhedskultur, som tilstræber at fremstille verden som den er på godt og ondt – men som i mindre grad lader sig styre af perspektivløse konflikter, skæve problemstillinger eller letkøbte løsninger.

Målet er at forny nyhedsjournalistikken, så den går et skridt videre i forhold til den nødvendige kritiske journalistik ved ikke kun at forsøge at dokumentere fejl, mangler og problemer i samfundet, men også ved at inspirere, se på muligheder, undersøge nye idéer og inddrage borgerne i debatter om mulige løsninger på fællesskabets udfordringer.

Det heldigvis ikke ukendt i dag, men det er mit håb, at JP Aarhus og de andre lokaler medier i Aarhus fortsat vil benytte chancen for at bidrage positivt til den udvikling.

Tillykke med de første 20 år. Glæder mig til de næste.