Aarhus søger investorer til tre nye milliardprojekter

AARHUS — Hun når næsten at blive helt forpustet af at remse alle de igangværende bygge- og udviklingsprojekter i Aarhus op. Altimens peger Bente Lykke Sørensen, chef for kommunens by- og boligudvikling, og viser frem på den fem meter lange minimodel af landets næststørste by. Her giver fint udskårne stykker flamingo og modeller i plastic det ud for både nuværende og kommende byggeprojekter i byen, der ifølge Danmarks Statistik vil øge sin befolkning med 20 pct. frem mod 2045 – det dobbelte af landsgennemsnittet.

Især bydelen Aarhus Ø, der over de kommende år forsynes med både dagligvarebutikker, hotel og letbane lige til døren, fylder godt i modelbyen, som ude i virkeligheden, tæt på Molslinjens færgelejer et stykke tid endnu, allerede har tiltrukket investeringer, der er flere milliarder værd og som har forvandlet det gamle industrielle havneområde til et boligområde med nogle af byens højeste kvadratmeterpriser. Som prikken over i'et opføres Lighthouse-projektet, som i 128 meters højde og med 35.000 kvm boliger vil knejse som et fyrtårn over hele Aarhus Bugt.

Nu gælder det næste etape af Aarhus Ø – de sydlige arealer på 140.000 kvm og endnu mere, hvis der for alvor bygges i højden. Arealerne ligget tæt på det tæt befærdede Nørreport-kryds, hvor byens nye letbane skærer igennem i en elegant bue.

Sammen med to andre udviklingsprojekter i og uden for byen er næste etape af Aarhus Ø hvad Aarhus Kommune vil præsentere for potentielle investorer på næste uges ejendomsmesse Mipim i Sydfrankrig, der samler over 20.000 investorer, projektudviklere, arkitekter og offentlige beslutningstagere.

"Med den interesse, vi mærker for Aarhus, er tiden rigtig nu til planlægge udbuddet af de sydlige arealer på Aarhus Ø. Vi forventer, at det skal være et kombineret bolig- og erhvervsområde, der får en meget central placering i byen," siger Bente Lykke Sørensen.

EjendomsWatch møder hende i et af byens andre udviklingsområder, Sydhavnskvarteret. Her er visionen at opføre omkring 120.000 kvm erhvervsområde, men samtidig blande nyt og gammelt. Da EjendomsWatch lægger vejen forbi området er fundamentet støbt og byggeriet i gang til nyt vestdansk domicil til Danske Bank, der vil komme til at ligge side om side med væresteder for socialt udsatte og kulturtilbud i forskellige afskygninger.

"Vi tror meget på den blanding, hvor området på samme tid vil være et urbant erhvervsområde og et levende byrum med kreative erhverv, kunst og kulturproduktion, hvor også skæve eksistenser kan fungere," siger Bente Lykke Sørensen.

Udover Danske Bank er der plads til flere andre finansielle virksomheder i området, som hun dog lægger vægt på netop ikke skal benævnes som et "finansdistrikt", eftersom det associerer for meget med sterilt kontorbyggeri i glas og beton uden liv efter klokken 16.

Det kommende udbud af de i alt 120.000 kvm er fordelt i tre zoner, hvor det bliver op til interesserede projektudviklere og investorer at fremkomme med det helt rigtige projekt, der passer til området. Det betyder samtidig, at kommunen ikke nødvendigvis går efter dem, der vil tilbyde den højeste pris, men som i stedet har det bedste projekt, forklarer Bente Lykke Sørensen.

I en næste etape af Sydhavnskvarteret, der påbegyndes hvor Jægergårdsgade skærer igennem, ligger der stadig et kvægslagteri med flere hundrede slagtninger om ugen. På længere sigt skal området rømmes i takt med, at det urbane erhvervskvarter kræver mere plads.

"Det sker, at der undslipper en ko, der så går rundt i gaderne. Det er nu en meget god påmindelse om sammenhæng mellem urbant erhverv og gammel industri," siger Bente Lykke Sørensen.

Det tredje projekt, Aarhus Kommune har med til Mipim, er udviklingen af Lisbjerg, beskedne 9 km nord for byen, hvor en helt ny by med op til 25.000 mennesker skal bo, og hvor nøgleordene er fællesskab, spændende byrum og lette adgangsveje med både letbane og supercykelsti.

Ifølge kommunen er strategien for Lisbjerg at søge "det bedste i landsbyens fællesskab, familieboligens privathed, midtbyens mangfoldighed og intregrere de funktioner, der er med til at skabe en by.

Bente Lykke Sørensen glæder sig over, at de første almene boligselskaber allerede er rykket ind i området, der i første etape går efter 7000-10.000 indbyggere.

Ifølge data, som kommunens rådgiver, erhvervsmægleren Sadolin & Albæk, har udarbejdet, tiltrækker Aarhus indbyggere fra alle dele af Jylland, mens det i de allernærmeste kommuner er modsat – de fungerer som bosætningskommuner for mange børnefamilier, der måske oplever, at priserne i Aarhus Kommune er for høje.

Derfor er ambitionen også med Lisbjerg, at kommunen får et attraktivt boligtilbud, der er til at betale, så indbyggerne bliver boende i kommunen.

Alene i første etape skal der opføres op til 280.000 etagemeter fordelt på boliger, detailhandel, service- og kulturformål.