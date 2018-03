Se tegningerne: Nyt byggeri i Aarhus skal binde C og Ø sammen

Efter indstilling fra Magistraten skal byrådet tage stilling til et nyt byggeprojektet på Aarhus Ø. Byggeriet, der på forhånd er døbt Nicolinehus, skal som udgangspunkt rumme butikker, sports- og fritidsaktiviteter, cafeer og restauranter. Det er tanken at byggeriet skal opføres, så der dannes et stræde, der forbinde lystbådehavnen med basin 7 og dermed resten af Aarhus Ø.

Bebyggelsen ligger ved Nicoline Kochs Plads og afgrænses i øvrigt mod vest af Dagmar Petersens Gade og mod øst af Bernhardt Jensens Boulevard. Der lægges op til, at bebyggelsen udformes som to tætliggende trekantede karréer. En diagonal forbindelse deler huset i to og skaber et intimt byrum, der samtidig binder Aarhus Ø og Midtbyen sammen – visuelt og fysisk. Strædet mellem de to karréer, Nicolinestræde, sikrer samtidig adgang mellem aktiviteterne ved Bassin 7 og lystbådehavnen.

»Nicolinehus er et spændende byggeri, hvor man har fundet inspiration i Midtbyens gamle karréer. Det er uhyre vigtigt, at der bliver et mangfoldigt byliv på Aarhus Ø, og det er noget butikker, caféer, restauranter, sportsaktiviteter og lignende skal være med til at skabe. Og netop dette, vil Nicolinehus bidrage til,« siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Lokalplanen gør det muligt at opføre 40.000 m² etageareal, og dertil kommer en kælder i op til tre etager til bl.a. parkering, depoter, teknik og lignende samt eventuelle offentlige funktioner såsom fitness. De to tætliggende trekantede karréer trappes op, således at etageantallet stiger fra to til 13 etager i den nordligste bygning og fra to til 17 etager for den sydligste.

I forbindelse med lokalplanbehandlingen, vil der sidst i april blive afholdt et borgermøde i Bylageret. Høringsfasen er otte uger.

Bebyggelsen skal bl.a. rumme butikker og restauranter. Visualisering: Aarhus Kommune