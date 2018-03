40 skriggule jakker vandrede byen tynd lørdag aften. De kalder sig natteravne, og det var et usædvanligt syn for Aarhus, hvor det ikke er nemt at finde personer, der frivilligt vil iføre sig den ikoniske jakke og passe på børn og unge i nattelivet.

For selv om der ved seneste informationsmøde i Odense mødte 300 ildsjæle op, dukkede kun fire personer op til mødet i Aarhus.

Natteravnene blev lørdag mødt med smil og high fives, da de vandrede rundt i byens gader. Foto: Helle Arensbak.

Men med hjælp fra Sallingfonden er en større indsats nu sat i værk for at tiltrække frivillige, der kan starte en forening op i Arhus. De genkendelige ravne pryder i øjeblikket Sallings facade i gågaden. Og i samarbejde med Frivillighovedstaden, restaurationsmiljøet, kommunen og SSP er der blevet delt materiale ud på diskoteker og beværtninger.

Det er dog primært forældrene, som er natteravnenes målgruppe. Men det kan være svært at få dem med i de store byer, og Claus Staunstrup Nilsson, chef for Natteravnene, har en idé om, hvorfor det har været så svært at lokke dem til i Aarhus.

Sallingfonden har doneret et beløb til Natteravnene. Pengene går til en større kampagne, som skal få aarhusianerne til at melde sig som frivillige. De ikoniske ravner pryder derfor Sallingfacaden i denne periode. Foto: Helle Arensbak.

Natteravnene har eksisteret siden 1998. De har i dag mere end 4.000 frivillige fordelt på 144 lokalforeninger og er årligt i kontakt med ca. 750.000 børn og unge.

Der er i øjeblikket ingen natteravne i Aarhus midtby.

Informationsmødet om Natteravnene er i Aarhus tirsdag den 20. marts kl. 19 på Godsbanen.

»En del af årsagen kan være, at dem, som er i målgruppen for at blive natteravn, er flyttet udenfor byen. For det er især forældre til teenagere, der begynder at gå ud, fordi forældrene oplever den utryghed, man kan sidde tilbage med. Og så er det ikke sikkert, at man bor i centrum længere. Det oplever vi også i København, hvor det ofte er frivillige fra Gentofte eller Lyngby, som går inde i byen,« siger han

Kondomer og bolcher

Som en del af kampagnen var 40 mennesker derfor samlet lørdag aften for at deltage i en debutvandring. De fleste var natteravne fra andre byer, men også nogle spillere fra Bakken Bears og borgmester Jacob Bundsgaard gik med.

»Det er vigtigt, at de unge kan nyde den frihed, det er at gå ud og more sig i nogle rammer, hvor det stadig er trygt og godt at være. Og hvor de ved, at der er nogle voksne, der interesserer sig for dem,« siger Jacob Bundsgaard.

Sammen gik de fra rådhuset i gult med lommerne fulde af bolcher, kondomer og postkort.

Ifølge Claus Staunstrup Nilsson var det nogle rolige timer uden større konflikter. Alle gik med en trænet natteravn, så de kunne træde til, hvis noget skulle opstå. Nogle fik hjælp til at finde vej, og andre fik et bolche, et kondom og en snak.

»Vi har også en præventiv effekt. Vi ved, at volden dæmpes meget, når der kommer tre voksne gående, og hvis nogen skulle være faldet i søvn på en bænk i det kolde vejr, så havde vi naturligvis også sørget for dem,« siger han.

»Vi sladrer ikke«

Claus Staunstrup Nilsson er ikke i tvivl om, at kampagnen vil lykkes, og en forening vil blive forankret i Aarhus midtby. Og selv om der ligger foreninger i byens udkanter som Nord og Tilst, bør der også være en i centrum.

»Vi kunne godt tænke os at være rigtig meget til stede i Aarhus midtby, for det er der, det sker. De unge ændrer jo hurtigt vaner. Hvor de for 5-10 år siden havde andre festvaner, ser vi i dag, at de ofte tager meget ind til byerne. Så selv om der måske er en gymnasiefest uden for de store byer, så trækker de derind bagefter,« fortæller han.

Borgmester Jacob Bundsgaard og flere profiler fra Bakken Bears gik med som natteravne i byens gader. Foto: Helle Arensbak.

Claus Staunstrup Nilsson understreger, at det er en særlig oplevelse at være natteravn.

»De unge ved, at vi er på deres side. Vi arbejder jo ikke sammen med politiet, vi sladrer ikke, vi er i periferien af deres fest og står til rådighed, hvis de bliver væk, lidt for fulde eller uvenner. Vi får så mange high fives, kram og gode ord med på vejen. Vi møder jo de unge, når de i den grad har paraderne nede, fordi de er ude at feste. Så man er næsten helt høj, efter man har været ude at gå.«