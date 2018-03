Har du nogensinde prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk?

»Hvor ofte ryger du cigaretter eller vandpibe?« og »Har du nogensinde været rigtig fuld?«.

De to spørgsmål er gennem flere år blevet stillet de ældste elever i den tilbagevendende elevtrivselsmåling blandt udskolingseleverne i Aarhus Kommune. Men når kommunen i næste måned gennemfører trivselsundersøgelsen 2018 i de kommunale folkeskoler, så skal de ældste elever for første gang også svare på spørgsmålet om, hvorvidt de nogensinde har prøvet rusmidlerne hash, marihuana, pot eller skunk.

»Vi får henvendelser i bl.a. SSP (skole, socialforvaltning og politi red.) om hash-problematikken, og derfor har vi brug for at afdække udbredelsen blandt folkeskoleeleverne,« siger Ani Hagopian Larsen, forebyggelseskonsulent i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Enhver offentliggørelse af resultaterne fra elevtrivselsmålingen bliver fremlagt, så den enkelte elevs svar ikke kan identificeres. Derfor vil hverken skole eller forældre få besked om, hvad den enkelte elev svarer. Resultaterne i trivselsmålingen bruges til forebyggelse og trivselsfremmende indsatser på skolerne, og det er også i den henseende, at spørgsmålet om hash mm. nu også kommer med.

Aarhus Kommune arbejder på at udvide rusmiddel-indsatsen blandt de unge, så den bliver målrettet og orienteret mod både skoler og forældre.

De kan noget på Island: Og nu skal aarhusianerne lære af dem Sundheds- og Omsorgsudvalget tager fem dage til Island for at høre om forebyggelse på sundhedsområdet.

Skolelederne i Aarhus Kommune har ikke indtryk af, at hash er almindeligt blandt de lokale folkeskoleelever. Men skolelederne har ønsket, at spørgsmålet kommer med i den nye undersøgelse.

»Det er vigtig viden at få. Målingen skal vi bruge til at undersøge, om det er et område, som vi skal være mere opmærksomme på i det forebyggende arbejde med eleverne fremover,« siger skoleleder Helle Mønster, formand for Aarhus Skolelederforening.

I elevtrivselsmålingen i 2017 svarede 88,5 pct. af eleverne i udskolingen, at de aldrig har røget hverken cigaretter eller vandpibe. Aarhus Kommune vil for første gang også spørge udskolingseleverne, om de ryger e-cigaretter.