Aarhusiansk ejendomskæmpe laver igen astronomisk overskud

454 mio. kr.. Det er ikke alene rigtig mange penge, det er også så mange penge, som det aarhusianske ejendomsfirma Tækker Group havde i overskud i regnskabsåret 2016/2017.

Dermed fortsætter Tækker Group virksomhedens præstationer fra de seneste år, hvor det også er blevet til overskud i flere hundrede millioner kroner-klassen.

Det er især et stort frasalg af ejendomsfirmaets lejligheder i Berlin i begyndelsen af 2017, som har haft indvirkning på, at overskuddet igen er blevet stort.

Tækker Group solgte nemlig i marts lejligheder i Berlin til en værdi af 1,3 milliarder kroner, og det gav ifølge stifteren og direktøren i Tækker Group, Jørn Tækker, en trecifret milliongevinst. Samtidig opjusterede man værdien for virksomhedens resterende portefølje i Berlin, så prisen matchede den salgspris, man netop havde solgt til.

De meget store overskud, som Tækker Group har leveret de seneste år, hvor det blandt andet blev til et overskud på 829 millioner kroner i 2015/2016, bliver dog ikke ved med at fortsætte, fortæller Jørn Tækker.

»Når vores årsresultat de her år har været baseret på store frasalg, fortsætter det ikke. Vi kan ikke blive ved med at sælge, for så har vi jo ikke noget tilbage. Så de store engangsfortjenester, som vi blandt andet lavede i Berlin, kommer ikke bare igen og igen,« siger Jørn Tækker.

Salg giver mindre gæld

Derfor skal Tækker Group fremadrettet begynde at tjene sine penge en smule anderledes end de seneste år.

De store salg, som det aarhusianske ejendomsfirma har lavet de seneste år, har nemlig frigjort en masse penge, og de penge er blevet brugt til at lægge firmaets gæld om. Tækker Group har ifølge Jørn Tækker indfriet stort set al sin gæld hos pengeinstitutter og i stedet optaget lange realkreditlån til mere favorable vilkår.

Tækker Group Tækker Group består af følgende: Tækker Administration ApS

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Tækker Ejendomsformidling ApS

Tækker Ejendomsservice Overskud de seneste fem år 2016/2017: 454.834 mio. kr.

2015/2016: 829.449 mio. kr.

2014/2015: 333.032 mio. kr.

2013/2014: 549. 834 mio. kr.

2012/2013: 221.603 mio. kr.

Det betyder, at Tækker Groups forretning med at udleje boliger nu kommer til at give pæne overskud.

»At vi har kunnet omlægge vores gæld til mere attraktive realkreditlån, betyder, at vi nu begynder at se et massivt driftsoverskud på de danske ejendomme, som vi udlejer. Det har været svært at se de tidligere år, fordi vi har været så kraftigt belånt på de danske ejendomme. Det er vi ikke længere, så fremadrettet kommer vi til at sidde med et driftsoverskud på cirka 50 millioner kroner årligt på vores danske ejendomme,« siger Jørn Tækker.

Nye er ny guldkalv

Selv om Tækker Group altså har solgt cirka to tredjedele af sine lejligheder i Berlin og regner med at sælge lidt mere henover 2018 og 2019 i den tyske hovedstad, så har Jørn Tækker en klar idé om, hvad der bliver ejendomsfirmaets nye guldkalv, som han kalder det.

Tækker Group er nemlig i fuld gang med at opføre en hel by nord for Aarhus mellem Lisbjerg og Lystrup. Byen har fået navnet Nye. Her skal der efter planen være plads til knap 20.000 mennesker, og Tækker Group ejer 85 pct. af den jord, som der skal bygges på.

De første boliger i bydelen Nye sættes nu til salg

»Vi føler os rimelig privilegeret lige nu. Vi havde mange problemer under finanskrisen. Nu er vi blevet reddet hjem på baggrund af vores tyske salg. Så det er ret fantastisk, at på samme tidspunkt, som vi sælger de boliger i Berlin og henter en masse penge hjem på det, sidder vi nu med en ny guldkalv i form af Nye. Vi har arbejdet på Nye i 13-14 år, og det er først nu, vi kan begynde at bygge boliger. Så det er Nye, vi skal koncentrere os om og bruge vores energi på de næste 20 år,« siger Jørn Tækker.

De første 30 boliger i Nye bliver afleveret til deres nye ejere den 1. august, og yderlige 30 boliger bliver afleveret ved årsskiftet.

Jørn Tækker regner med, at det kommer til at tage mellem 20 og 30 år at bygge alle de boliger, som Tækker Group vil bygge i Nye, og det betyder en stabil og vedvarende indtægt i den årrække. Samtidig er det planen, at Tækker Group, når Nye står helt færdig, skal sidde på cirka halvdelen af boligerne, som man vil leje ud.

»Vi skal gerne være i stand til at aflevere en bolig om dagen i gennemsnit, og så regner jeg med, at vi kommer til at tjene mellem 50 og 100 millioner kroner om året alene på Nye. Så min forventning for årene fremadrettet ligger på plus 100 millioner kroner om året i overskud for hele virksomheden, og det vil være meget mere baseret på regulær indtjening end ejendomsværdiregulering,« siger Jørn Tækker.