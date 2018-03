Helmig-fans til koncert: »Vi kan være stolte over, at Helmig er fra Aarhus«

Otte rygende olietønder langs stien fører op til en pølsevogn og et telt med lilla discolys. Bagerst i teltet har en dj skruet helt op for Rollo og King, der fylder hele opvarmningsområdet med ”Der står et billede af dig på mit bord”. Et par kvinder i fyrrerne er så småt begyndt at varme dansestængerne op, mens de skråler med på sangen.

Om en halv time åbner dørene til Ceres Park & Arena, hvor byens popkonge Thomas Helmig skal spille en af sine fire indendørskoncerter dette år. Køen til pølsevognen er dog stadig længere end den til hallen.

Vibeke Demuth (tv.), 54 år, og Conny Stubager, 56 år, har flere gange været til koncert med Thomas Helmig sammen. Denne gang er de kørt fra Køge for at se ham.

Anden koncert på en uge

Blandt de få, der har stillet sig i kø, er veninderne Conny Stubager og Vibeke Demuth, som er kørt helt fra Køge. De kalder sig selv for store fans, og det er da også anden gang inden for en uge, at 56-årige Conny Stubager skal til en »festlig« koncert med sit idol. For seks dage siden var hun i Ballerup for at høre ham.

»Det var bare super,« fortæller hun med et stort smil.

Det er før sket, at den store fan har været til koncert med Thomas Helmig, hvor oplevelsen var så god, at hun strøg ind på Den Blå Avis og fik billetter igen til dagen efter.

Thomas Helmig Koncerter og nyt album Torsdag den 1. marts udgav Thomas Helmig et nyt album med titlen: ”Takker”. Det er hans 16. studiealbum – og det niende på dansk.

”Takker” er indspillet i Aarhus, København og Malaga.

Det er fire år siden, at han sidst spillede indendørskoncert med sit band.

Dette forår har han haft fire indendørskoncerter. En i Odense, en i Ballerup og to i Aarhus.

Hele sommeren spiller Thomas Helmig udendørskoncerter rundt i landet.

Vilde med ”Malaga”

De to kvinder har været vilde med Helmig, siden hans gennembrud i 80’erne. Så det er blevet til en hel del koncerter, fortæller de. Og det er forhåbentlig ikke den sidste i år, lyder det fra Conny Stubager, som også regner med at skulle til sommerkoncert.

Selv om der er et overtal af kvinder på området foran arenaen, er det ikke svært at få øje på mændene.

Jan Kuhlmann og Henrik Juul Jensen kan godt lide Thomas Helmigs musik og er særligt vilde med sangen ”Malaga”.

»Hans musik minder mig om mine unge dage som bartender. Damerne var jo ved at besvime, når hans sange blev sat på,« griner 51-årige Jan Kuhlmann, inden han fortsætter:

»Vi kan være stolte over, at Helmig er fra Aarhus.« De to mænd er af sted med en gruppe på syv, der tager til koncerter og sportsarrangementer sammen.

Anmeldere: Helmigs nye album er en blandet fornøjelse

I teltet er Rollo og King blevet afløst af Rasmus Nøhr, og flere af koncertgæsterne har søgt læ for den kolde vind.

Frederikke Schønfeldt Troelsen (tv.), Gunnar Schønfeldt og Elsebeth Troelsen (th.) var på familietur. De glædede sig særligt til at til at høre ”Malaga” og ”Stupid man”. Fotos: Anita Graversen

Ved et af klapbordene har en familie taget plads. Mor, far og datter venter på, at deres søn og bror skal tilslutte sig selskabet. Det er første gang, at de skal høre Helmig live. Men efter hans gode anmeldelser på Northside besluttede familien sig for, at skulle se ham, fortæller Elsebeth Troelsen.

Hendes mand, Gunnar Schønfeldt, har downloadet Helmigs nye album ”Takker”. Et udmærket album, lyder dommen, men familiens yndlingssang er stadig ”Malaga”, som de alle skal danse til – siddepladser er ikke noget for dem.