Letbane på gummihjul: Teknik og Miljø arbejder med en plan for såkaldte BRT-busser på Ringvejen

BRT betyder Bus Rapid Transit.

BRT er nærmest en letbane på gummihjul, da der er tale om 24 meter lange busser, som kører i sin egen bane og med perronlignende stoppesteder. Med næsten samme komfort, frekvens og hastighed som en letbane.

København har BRT, Aalborg er på vej, og nu er BRT måske også på vej til Aarhus.

Med BRT tager man alt det bedste fra letbanen. Helle Bøhl-Møller, projektchef for BRT i Aalborg Kommune Med BRT tager man alt det bedste fra letbanen.

Aarhus Kommunes trafikteknikere arbejder i øjeblikket på et forslag om at indføre BRT-busser på Ringvejen. Og BRT er også et krav i undersøgelsen af letbanens etape 2.

Første fase af analysen for BRT-busser på Ringvejen er gennemført, og konklusionen er, at der godt kan skabes plads til enten et spor i midten af Ringvejen eller et spor i hver side af vejen til BRT-busser. Godt 100 ejendomme vil dog blive berørt, hvoraf et lille antal skal eksproprieres, hedder det i analysen.

Hurtigere forbindelse

Vurderingen er, at BRT-busser på Ringvejen vil give mindst 20 pct. hurtigere busforbindelse, og passagertallet vil stige, men teknikerne er i øjeblikket ved at vurdere de mere præcise effekter på rejsetid og passagertal. Den samlede pris for et BRT-system på hele Ringvejen vurderes til 380-420 mio. kr., afhængigt af hvilken model man vælger.

Teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) er positiv over for idéen:

»Med vores A-bus-system tager mange ind til midtbyen for at køre ud igen, så der mangler en hurtigere og mere komfortabel tværgående nord-syd-forbindelse, og her er en BRT-løsning det helt rigtige,« siger rådmanden.

Han ser allerhelst, at BRT-planen indgår i en større, samlet vision for Ringvejen, hvor man også overvejer at nedlægge et antal lyskryds og føre Ringvejen ned i viadukter under de store indfaldsveje Randersvej, Viborgvej og Silkeborgvej.

»Hvis vi samlet investerer 2 mia. kr. til viadukter, BRT-busser og andre forbedringer, kan vi få en rigtig ringvej, som folk vil bruge i stedet for at bruge villaveje og andre veje for at undgå Ringvejen,« siger rådmanden.

Bünyamin Simsek ser BRT som en billigere og mere fleksibel løsning end letbane. Som eksempel ville en letbane have kostet Aalborg Kommune 1,7 mia. kr., mens den BRT-løsning, man nu har valgt, koster 510 mio. kr.

Og komforten kan blive lige så god i BRT som i letbane, mener Helle Bøhl-Møller, der er nyansat projektchef for BRT i Aalborg Kommune – og i øvrigt er tidligere driftschef for Aarhus Letbane.

»Med BRT tager man alt det bedste fra letbanen, hvilket vil sige hyppig frekvens, komfort og de lange busser, som også bliver prioriteret igennem vejkryds ligesom letbanerne,« siger hun.