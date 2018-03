Ny bog: »Vi har stor glæde af at tage livet af folk«

Vibeke Manniche er glad for Aarhus. Ingen tvivl om det.

Alligevel er hun nu i gang med at begå mord i byen eller rettere i havet lige uden for. Hun er nemlig klar med sin sjette bog, ”Dødvande”, i krimiserien om børnelægen Anna Storm, der arbejder i et vikariat i Aarhus, er inkarneret havsvømmer – ligesom forfatteren selv – og har det med at rode sig ud i uhyggelige sager.

»Jeg forsøger at flytte lokaliteten, altså gerningsstedet i bøgerne, så nu er Anna Storm i Aarhus for netop at give en lokal forankring og kolorit,« siger Vibeke Manniche, der selv har en lejlighed i Lighthouse på Aarhus Ø og er inspireret af den virkelighed, hun oplever der, og de mennesker, hun har mødt.

Personerne i bogen er en god blanding af alt og alle.

»Jeg siger altid, at alt er sket, men intet er hændt,« griner hun.

Lig og forurening

I Aarhus finder Anna Storm under en svømmetur et lig. Det sætter gang i en ellers glemt sag om en gammel kemikaliefabrik.

»Det er fristende, for alle nybygningerne på Aarhus Ø ligger jo på nogle giftgrunde – more or less. Ikke som beskrevet i bogen, men meget er forurenet jord,« siger hun, der har dedikeret bogen til Torben Vang, der er kaptajn på forskningsskibet Aurora.

»Han har i mange år interesseret sig for og arbejdet med jordforurening. Det har jeg også selv ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.«

Nok holder Vibeke Manniche af byen, men hun kommer også med en del stikpiller – til letbanen, bilsælgere og de lokale medier bl.a.

»Det er jo Anna Storm, der gør det, og hun er ikke mig. Men der er visse holdninger, jeg deler med hende. Jeg plejer at sige, at hun er både yngre og slankere end mig og bander mere, end jeg gør. Der er da nogle betragtninger, hvor man kunne sige, at jeg kunne have skrevet et debatindlæg, og så ville der være to mænd i netundertrøjer og tre bøvser, der sagde noget, og det var så det. I stedet fletter jeg det ind i min bog,« siger hun.

»Selvfølgelig bruger jeg den platform, som jeg har i Anna Storm. Bl.a. nogle kvinde- og sundhedspolitiske betragtninger og andet, der optager mig i større eller mindre grad. F.eks. det med at være kvindelig bilkøber – der har jeg da selv oplevet at blive talt ned til i en grad, så guderne må sig forbarme. Hallo, 2018 kalder. Vi kvinder vil også køre godt, lækkert og sikkert. På den måde kan man sige, at jeg giver hende en stemme, der minder om min egen.«

»Rablende vanvittigt«

Om letbanen mener Vibeke Manniche – og Anna Storm – at det er »rablende vanvittigt« at lade Jørgen Leth lægge stemme til at sige, hvor toget er.

»Jeg har svært ved at tro, at det er en kvinde, der har siddet og tænkt: Jepper, vi napper en misogyn mand til at indtale, hvor vi er. På den måde udfordrer jeg magthaverne og nogle af de beslutninger, de tager. Det giver også Anna Storm noget kant og kulør, som gør hende relevant og får nogle til gerne at ville læse om hende,« mener Vibeke Manniche.

»Det er befriende som forfatter selv at kunne skabe en virkelighed. Jeg udtænker plottet i samarbejde med min mand. Vi har stor glæde af at tage livet af folk, er jeg lige ved at sige. Nu er vi i gang med plottet til bog nr. syv.«

Men lige nu gælder det ”Dødvande”, der udkommer den 6. marts.