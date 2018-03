Flere hundrede daglige registreringer af fartkontroller i Aarhus: Her undgår bilisterne oftest politiet

Ni korte bip-lyde afbryder den monotone brummen fra motoren og støjen fra vinden, der passerer bilen. En medtrafikant har spottet en fartkontrol i området og tastet den ind i en fartkontrol-app, der nu via en mobiltelefon udsender advarselslyde.

Alarmsystemer Fartkontrol Saphe har trukket data fra den 20. august 2017 til den 20. februar 2018. De fem veje, hvor flest bilister har registreret fartkontroller i Aarhus Kommune, er: 1. Viby Ringvej ved Åbyhøj: 11.667 bilister registrerede 46 fartkontroller. 2. Randersvej i Aarhus N: 8.463 bilister registrerede 42 fartkontroller. 3. Søftenvej/Randersvej i Aarhus N: 2.944 bilister registrerede 4 fartkontroller. 4. Randersvej i Trige: 2.380 bilister registrerede 32 fartkontroller. 5. Gammel Horsensvej i Solbjerg: 1.790 bilister registrerede 7 fartkontroller.

Hver dag registrerer flere hundrede bilister, at de har passeret en fartkontrol i Aarhus Kommune, og hver dag bliver endnu flere advaret om, hvor kontrollerne står.

Ifølge data fra virksomheden Saphe – Danmarks største udbyder af alarmsystemer til at opfange fartkontroller – er Viby Ringvej ved Åbyhøj samt Randersvej i Aarhus N de vejstrækninger i Aarhus, hvor flest bilister det seneste halve år har advaret hinanden om politiets fartkontroller.

På ringvejen har bilister på et halvt år lavet 11.667 registreringer af 46 kontroller, og bilister har 8.463 gange meldt ind om i alt 42 kontroller på Randersvej.

Bilisternes brug af alarmsystemer til at spotte fartkontroller deler vandene – på en måske overraskende vis. Amrik Chadha, leder hos færdselssektionen i Østjyllands Politi, er fortaler for disse:

»Dem er jeg stor tilhænger af. Alle midler gælder. De fleste, som benytter de her apps, får typisk et forvarsel på et minut, så hastigheden bliver sat ned på en længere strækning. Hvis det kan bidrage til, at vi når målet med at få nedsat hastigheden, så kan jeg kun billige det.«

Et problem for sikkerheden

Mere forbeholdende toner lyder fra Rådet for Sikker Trafik og Aarhus Kommune.

»Hvis konsekvensen af det her er, at man bruger det til at spotte fartkontroller og overholde hastigheden der og så i øvrigt får frikort til at hæve hastigheden igen, så er det et problem for trafiksikkerheden, uden diskussion. Derfor synes vi ikke, at det er nogen særlig god idé,« siger dokumentationschefen i Rådet for Sikker Trafik, Jesper Sølund, som dog understreger, at der endnu ikke er lavet studier af konsekvenser ved brugen af alarmsystemerne.

Fra fartkontrol til skoleveje: Nu skal fartsnydeapp forbedre trafiksikkerheden Hos Danmarks største virksomhed, der tilbyder at tippe om fartkontroller, laver man forsøg med at alarmere bilister i nærheden af skoler. Rådet for Sikker Trafik tror, at tip-systemerne misbruges.

Pablo Celis, projektleder i kommunens mobilitetsafdeling, er heller ikke begejstret for alarm-appsene.

»Jeg tror først, at man ændrer adfærd med et rap over fingrene, og det får man først, når man får en bøde. Det der med at dukke nakken, når man kører forbi kontrollen, det virker ikke, fordi efterfølgende kører bilisterne hurtigt igen,« siger han.

Direktøren hos Saphe, Freddy Sørensen, understreger, at virksomheden er sat i verden for at forbedre trafiksikkerheden – ikke for at bilister kan snyde politiets fartkontroller.