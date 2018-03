Kom med på en kigger i huset, hvor voksne mænd leger med dukker

Dukkerne er tunge, lavet af jern og silikone. Ser man bort fra de tomme blikke i deres øjne, er de nærmest uhyggeligt livagtige. I fire forskellige rum kan man møde dukkerne; Marie ligger henslængt på sofaen i ”hyggerummet”, lærerinden Nanna sidder på kateteret i klasseværelset, Dorthe ligger klar på lægebriksen i lægeklinikken, og i fetichrummet ligger Anne klar i sengen, mens Simone sidder og stirrer tomt ud i rummet på en stol. Der er noget for enhver smag. Man kan leje en dukke på timebasis, og opmærksomheden har været stor siden åbningen i sidste uge.

En af ejerne fortæller, at inspirationen til at etablere et bordel med dukker kom fra dokumentarudsendelser om dukker og deres ejere i Japan. For i Japan gifter folk sig med dukkerne, sover ved siden af dem og tager på restaurant med dem. Så initiativtagerne så en mulighed for at tjene nogle penge ved at udleje dem til sex i Danmark. Hvis det går godt, og der kommer kunder nok, vil de udvide med endnu et par dukkehuse på Sjælland og i Sverige.

Simone sidder med et tomt blik på en stol op ad væggen. Foto: Joachim Ladefoged

I fetichrummet ligger Anne på sengen. Foto: Joachim Ladefoged

I hyggestuen findes dukken Marie. Foto: Joachim Ladefoged

Dorthe i lægeklinikken. Foto: Joachim Ladefoged