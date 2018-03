Ingen ved, hvorfor der på bare ét år er sket en så markant stigning i antallet af børn, der har brug for specialundervisning i Odder.

Hvor der i skoleåret 2016/2017 gik 55 børn i specialklasser, var det tal i skoleåret 2017/2018 steget til 81 børn.

Som reaktion afsatte byrådet i efteråret en større pulje penge til området og lagde på samme tid op til en analyse af årsagen til stigningen og af, hvordan man kan skabe bedre forhold for de sårbare børn og unge i kommunens dagtilbud og skole?

Den analyse er netop nu i gang. I uge 10 og 11 laver virksomheden RenViden fokusgruppeinterview med ansatte, elever og forældre i Odders dagpleje, dagtilbud og i skoler. Både specialklasseelever og inkluderede elever medvirker i undersøgelsen, der skal bruges som grundlag for de fremtidige mål og indsatser i skoler og dagtilbud i Odder Kommune.

»Jeg er glad for, at vi får undersøgt området til bunds, så vi ved, hvor vi bedst kan sætte ind med nogle tiltag, der virker. Vi skal have skabt nogle læringsmiljøer både i skoler og dagtilbud, der også er rummelige i forhold til sårbare børn og unge,« siger Lone Jakobi, formand for børne-, uddannelses- og kulturudvalget.

Analysen kommer også til at afdække styring og økonomi på specialklasseområdet samt erfaringer fra andre steder. Når den ligger klar, vil den danne baggrund for udarbejdelsen af anbefalinger til fremtidig praksis på området og til fastlæggelse af politiske mål for området.

Politikerne bag budgetforlig 2018 har afsat 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio.kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. 2020 til de stigende udgifter til specialklasseelever og til at styrke indsatsen for inklusion i skole og dagtilbud.