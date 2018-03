På en stor grund i Boulstrup sydøst for Odder ligger et nedlagt renseri, der har forurenet området. Det er en trussel for drikkevandet i byen, og derfor er der nu afsat 12 mio. kr. til at rense jorden.

Grunden strækker sig over 2.000 kvadratmeter, hvor klorerede opløsningsmidler fra det gamle renseri SL Rens har spredt sig i jorden. Kun få hundrede meter fra forureningen har Odder Kommune tre drikkevandsboringer, der hører under Odder Vandværk. 5.000 andelshavere samt Hou Vandforsyning og Neder Randlev Vandværk modtager vand fra stedet.

Det har været en trussel mod Odders drikkevand i flere år, og vi har længe forsøgt at få regionen til at rense grunden op. Uffe Jensen, bogmester i Odder Kommune Det har været en trussel mod Odders drikkevand i flere år, og vi har længe forsøgt at få regionen til at rense grunden op.

Nu har kommunen brug for endnu en boring, og det er derfor afgørende at rense grunden, så den ikke bliver suget ind i det grundvand, som pumpes op til borgernes drikkevand, lyder det i en pressemeddelelse fra Odder Kommune.

En glad borgmester

Det er Region Midtjylland, som skal bekoste oprensningen, og det glæder Odders borgmester, Uffe Jensen (V), at der er kommet fokus på problemet.

»Det har været en trussel mod Odders drikkevand i flere år, og vi har længe forsøgt at få regionen til at rense grunden op. Det er dejligt, at de nu har lyttet til os og prioriterer det,« lyder det fra Uffe Jensen.

SL Rens blev grundlagt af Dorthe Bülow og Steen Lehmann på Stationsvej 11 i Boulstrup for 33 år siden. Tilbage i 2011 blev firmaet opkøbt af De Forenede Dampvaskerier A/S, og sidste år lukkede de renseriet på matriklen. Derfor er det nu nemt at rense området, da der ingen produktion er i bygningerne.

Regionens kerneopgave

Sagen er en del af regionens 2018-plan for jordforureningsområdet. Den 20. marts bliver planen fremlagt for regionsrådet, hvor Udvalg for Regional Udvikling anbefaler rådet at godkende planen. I alt har Miljø i Region Midtjylland afsat 39 mio. kr. til projekter, der skal sikre, at jordforurening ikke påvirker regionens grundvand eller indeklimaet i boliger.

»Det her er et eksempel på en kerneopgave for regionen, nemlig at sikre vores rene drikkevand. Det er selvfølgelig en stor og dyr opgave i Boulstrup. Men når en kommune har vanskeligt ved at finde andre drikkevandsforsyninger, så må vi også gøre, hvad vi kan for at holde grundvandet i området fri for forurening,« siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Udrensningen af grunden i Boulstrup begynder her i år. Det forventes, at projektet er færdigt i år 2020.