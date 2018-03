Christian Stadil i spidsen for aarhusiansk vækstkanon

Christian Stadil er adm. direktør i koncernenThornico, der bl.a. ejer Hummel. Arkivfoto

Erhvervsmanden Christian Stadil har sagt ja til som formand stå i spidsen for ”Fashion Growth”, der sidste år blev etableret i samarbejde mellem Headstart Fashion og Danske Bank. Målet med samarbejdet er at koble kapitalstærke investorer med modevirksomheder. Både små og mellemstore modevirksomheder kan ansøge om at komme i betragtning til Fashion Growth programmet, der kulminerer den 24. april.

Danske Bank og Headstart Fashion udvikler de virksomheder, som får mulighed for at møde investorerne.

Christian Stadil mener, at der er behov for, at investorerne gøres opmærksomme på modebranchen.

»Fashion Growth er både forfriskende og vigtigt i en tid, hvor en stor del af investormiljøets fokus retter sig mod teknologivirksomheder,« siger han.

Poul Nielsen, der er områdedirektør for Danske Banks erhvervskunder i Østjylland glæder sig til samarbejdet:

»Modebranchen skaber værdi for Danmark og er kendetegnet ved mange dygtige virksomheder med høj vækst, stor eksportandel og mange ansatte. Med Fashion Growth sætter vi endnu mere fokus på udfordringen med at fremskaffe risikovillig kapital fra investorer,« siger han.

14. marts er sidste frist for at tilmelde sig programmet.