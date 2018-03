Det bør du vide om den kommende uge i Østjylland

Kære læser

Her på JP Aarhus glæder vi os særligt meget til den kommende uge. På fredag fylder vi nemlig 20 år og det fejrer vi bl.a. med en stor fødselsdagsavis, en ikke helt let quiz om Aarhus med fine præmier, et nyt, stort temasite og et par overraskelser for både øjne, mave og hoved. Vi glæder os til at fejre fødselsdagen på fredag - og året ud.

Med venlig hilsen Morten Nystrup Redaktør JP Aarhus

Mandag den 12. marts

Retten i Aarhus indleder en nævningesag, hvor en østjysk mand anklages for flere voldtægter af en kvinde i et parforhold. Efter Folketingets skærpelse af straffen i 2016 står han ifølge anklagemyndigheden til mere end fire års fængsel. Han nægter sig skyldig. Sagen fortsætter over en række dage og ventes at slutte 22. marts.

Fra i dag kan alle danskere se deres årsopgørelse for 2017 på Skats hjemmeside. Tidligere år er der blevet åbnet for årsopgørelsen et par dage inden, så Skats hjemmeside kan håndtere de mange, der vil se, om de skal have penge tilbage i skat.

I dag skydes den første veganske restaurant-uge i gang under navnet "VeggieWeek". Det er Dansk Vegetarisk Forening, som står bag arrangementet, hvor de opfordrer danske restauranter til at lave plantebaserede alternativer til deres menukort. Flere restauranter i Østjylland deltager.

Tirsdag den 13. marts

Vestre Landsret ventes at afsige kendelse om skyld i ankesagen mod den 26-årige Hafed Matoussi, der ved Retten i Aarhus i oktober sidste år blev idømt tre års fængsel for at tjene hos Islamisk Stat i Syrien.

LINK:Overblik: Her er sagerne om 14 formodede syrienkrigere_default_10296209

HåndboldLigaen, mænd: TTH Holstebro - Århus kl. 18.30

Karsten Torst Pedersen, fhv. forstander, Aarhus V, fylder 85 år.

Henrik Munch Jensen, souschef, Beder, fylder 60 år.

Onsdag den 14. marts

Aarhus Kommunes byråd mødes i dag. Byrådsmødet finder sted på Aarhus Rådhus kl. 16. Læs dagsordenen her.

Djurslands Bank holder generalforsamling i Grenaa kl. 18.

Mie Krog, kædedirektør (IDDesign), cand.negot., Solbjerg, fylder 50 år.

Gregers Wegener, professor (Aarhus Universitet), dr.med., Risskov, fylder 50 år.

Torsdag den 15. marts

Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere er i dag klokken 12. Fristen gælder for ansøgere til videregående uddannelser, som ønsker at blive vurderet på andet end blot gymnasialt karaktergennemsnit.

Midt om Natten har i dag premiere i en en spritny musicalversion i Tivolis Koncertsal. Forestillingen kommer senere til Aarhus.

Steen Hassing, fhv. stationschef i SAS, Aarhus C, fylder 95 år.

Peter Nielsen, forfatter, Hinnerup, fylder 70 år.

Anne Villemoes, international keynote speaker, public relations expert, Aarhus C, fylder 50 år.

Fredag den 16. marts

HåndboldLigaen, mænd: Bj.bro/Silk. - Skanderborg kl. 18.

Basketligaen, mænd: Næstved - Bakken Bears kl. 19.

Ruth Rasch, lektor (Aarhus Universitet), dr.med., Risskov, fylder 80 år.

Grete Ehs Østergaard, stoftrykker, Malling, fylder 80 år.

JP Aarhus fylder 20 år.

Lørdag den 17. marts

HåndboldLigaen, kvinder: NFH, Nyk. F. - Aarhus United kl. 15.

HåndboldLigaen, mænd: GOG - Århus kl. 16.

Søndag den 18. marts

I dag træder det nye takstsystem for den kollektive trafik i Jylland og på Fyn i kraft. Reformen er resultatet af et fælles samarbejde mellem alle regionale trafikselskaber samt Arriva og DSB med henblik på at skabe et fælles system, der, i modsætning til det nuværende, tager udgangspunkt i et fælles zonesystem for både bus og tog på tværs af regioner og landsdele. De involverede selskaber er, ud over DSB og Arriva, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.

I runde 26 i Superligaen mødes AGF og Aab i dag. Kampen spilles kl. 17 på Ceres Park i Aarhus. Det er sidste runde i grundspillet i Superligaen.

Mogens Skjøth, konsulent, cand. jur., Aarhus C, fylder 90 år.

Lars Kyrme, fødevaresikkerhedschef, Aarhus N, fylder 70 år.