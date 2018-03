Byggeboom skaber lokale jobs hos Rambøll

Antallet af byggekraner er et godt tegn på, at der er gang i byggeriet i Aarhus. Det smitter af på den del af byggeprocessen, der klares fra skrivebordene, bl.a. hos rådgivningsvirksomheden Rambøll. I Aarhus-afdelingen bød man sidste år 32 nye medarbejdere velkommen, og direktør for Rambølls Byggeri-division i Vestdanmark, Danny Stentoft, forventer, at man skal ansætte yderligere 30-40 medarbejdere i 2018.

»Det er især de store byggeriprojekter, der har skabt grobund for stor aktivitet hos os i 2017, og som vi forventer vil fortsætte i de kommende år,« siger han.

Rambøll Globalt beskæftiger Rambøll 13.000 medarbejdere. 470 af dem sidder på kontoret i Aarhus. Det netop fremlagte årsregnskab for 2017 viser et resultat før skat på knap 308 mio. kr. Ordrebogen havde ved årsskiftet en værdi af 5,6 mia. kr.

Det er særligt medarbejdere med kompetencer inden for arkitektur og bæredygtigt og intelligent byggeri samt projektledere, som virksomheden er på udkig efter. Og det ser ikke ud til, at de kommer til at kede sig.

Lige før jul vandt Rambøll blandt andet en 15-årig rammeaftale som bygherrerådgiver på Aarhus Universitets omdannelse af Aarhus Kommunehospital, der skal forvandles til en moderne campus med faciliteter til undervisning og forskning.

»Det er en strategisk vigtig opgave for os, hvor vi får mulighed for at bruge vores bredde og bringe mange af vores kompetencer i spil inden for arkitektur, bygningsfysik, byomdannelse og mobilitet,« siger Danny Stentoft.

Derudover er Rambøll involveret i flere projekter på Aarhus Ø. Her har virksomheden blandt andet været rådgiver på både Z-Huset og på Ship-byggeriet.

Specialopgaver

I 2017 har Rambøll blandt andet haft travlt som projekterende ingeniør på Jyllands-Postens nye 8.500 kvm hovedsæde ved Filmbyen på Aarhus Havn samt på de nye 170 boliger ved det nye brokvarter, der skyder op ved det gamle æggepakkeri på området ved Godsbanen.

Mange af Rambølls forskellige kompetencer har også været i spil i udarbejdelsen af Salling Rooftop på toppen af stormagasinet. I øjeblikket arbejder Rambøll som både arkitekt og ingeniør på stormagasinets Rooftop-planer i Aalborg.

Og selv om den konkrete opgave med at skabe bar- og opholdsområde på toppen af en bygning er speciel, er formen med pakkeløsninger efterspurgt, forklarer Danny Stentoft.

»Vi oplever en stigende efterspørgsel efter integreret design, hvor arkitekter og ingeniører går sammen om ydelsen.«

I 2016 købte Rambøll den aarhusianske tegnestue Sahl Arkitekter med 40 medarbejdere. Et opkøb, som man forventer bliver en løftestang for flere totalopgaver i de kommende år.