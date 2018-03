KL-lockout splitter byrådet i Aarhus

KL’s varsel om lockout på det kommunale arbejdsmarked møder hård kritik fra flere af borgmester Jacob Bundsgaards (S) støttepartier i byrådet.

Enhedslisten, Det Radikale Venstre og SF er lodret uenige med KL-bestyrelsens beslutning om at varsle lockout på det kommunale område, hvor overenskomstforhandlingerne er brudt sammen. Jacob Bundgaard overtog torsdag posten som formand for KL, men borgmesteren kan forvente, at lockoutvarslet bliver taget op i byrådssalen.

»KL-bestyrelsen har truffet en ualmindelig dum beslutning, som ikke gavner borgerne i Aarhus. Alt for mange mennesker risikerer at komme i klemme i lockouten, og derfor skal vi have en diskussion i byrådet,« siger byrådsmedlem Keld Hvalsø (EL).

Også Det Radikale Venstre vil tage lockoutvarslet op i byrådet.

»Endelig var der ved at være opbygget en tillid på bl.a. lærerområdet efter den seneste lockout i 2013. Lockout er ikke den rigtige vej, og det er vidtgående at komme dertil nu. Vi skal ikke have en storkonflikt, og vi mener, at forhandlingerne mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne skulle have haft mere tid,« siger Eva Borchorst Mejnertz (R).

Rådmanden for Børn og Unge, hvor folkeskolen og daginstitutionerne vil blive hårdt ramt af en eventuel lockout, er heller ikke begejstret for KL-bestyrelsens beslutning.

»Det er uklogt at optrappe så dramatisk. Lockout påvirker en masse mennesker og en meget stor del af befolkningen. Jeg er overbevist om, at man kunne have landet en aftale,« siger rådmand Thomas Medom (SF).

Radikale går imod lockout, de selv stemte for

I KL’s bestyrelse var det kun Enhedslistens og SF’s medlemmer, der stemte imod lockouten. På KL’s topmøde i Aalborg torsdag ændrede Radikale Venstre holdning. Borgmester Jacob Bundsgaard var torsdag ikke at træffe for en kommentar, men på sin Facebook-profil offentliggjorde borgmesteren torsdag eftermiddag et indlæg om beslutningen. Her skriver borgmesteren bl.a.

»I de seneste dage har fagbevægelsen varslet strejke for over 50.000 kommunalt ansatte. Skulle det ulykkelige ske, at der ikke opnås en aftale, vil det derfor være afgørende, at konflikten bliver så kort som overhovedet muligt. Derfor har vi truffet den svære beslutning at varsle en lockout,« skriver Jacob Bundsgaard, som i byrådet bl.a. får opbakning fra Dansk Folkeparti og Venstre.