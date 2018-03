Fagforeninger må væbne sig med tålmodighed: Afklaring om lockout kommer mandag

Lockoutvarslet har medført mange spørgsmål for blandt andet de kommunalt ansatte. En ting ligger dog fast nu: Beboerne på de lokale plejehjem bliver ikke en del af de kommunale arbejdsgiveres varslede lockout.

Det fastslår KL, Kommunernes Landsforening, og udmeldingen glæder ældrerådmand Jette Skive (DF), Aarhus Kommune.

»Det er meget fornuftigt, at ældreområdet går fri. Men hvis det sker, at fagforeningerne udvider strejkevarslet, så er vi også gearet til det. Der er ingen i Aarhus, som vil komme til at undvære den personlige pleje,« siger Jette Skive med henvisning til, at ældreområdet i Aarhus Kommune ikke er en del af det strejkevarsel, som fagforeningerne foreløbigt har sendt.

Vi vil gerne lande en aftale og finde fælles løsninger. Det er stadig vores mål, og det arbejder vi benhårdt for nu. Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus Vi vil gerne lande en aftale og finde fælles løsninger. Det er stadig vores mål, og det arbejder vi benhårdt for nu.

KL varslede onsdag eftermiddag lockout for godt 250.000 kommunalt ansatte fra den 10. april. Præcist hvilke lønmodtagere, som skal udelukkes fra at gå på arbejde, vil KL offentliggøre senest på mandag.

Klar til at kæmpe

Lockouten vil – med mindre parterne bliver enige om en ny overenskomstaftale – dog ramme bl.a. folkeskolen og daginstitutionerne. Hos FOA, BUPL og Lærerforeningen i Aarhus er der mange ubesvarede spørgsmål. Det ligger dog fast, at de alle tre vil kæmpe ihærdigt videre for at nå til en fælles aftale:

»Vores medlemmer er klar til at kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Vi vil have del i det økonomiske opsving,« siger Inge Jensen Pedersen, formand for FOA Århus, som bl.a. er fagforening for social- og sundhedsassistenter, dagplejere og pædagogmedhjælpere.

KL-formand: Lockoutvarsel er beklageligt, men nødvendigt

Hos pædagogernes fagforening, BUPL, er der også vilje til at arbejde hårdt for at få en aftale i hus før en eventuel lockout. Det fortæller Marianne Gilbert Nielsen, der er formand for BUPL Århus:

»Vi har aldrig ønsket at lande i konflikt. Vi vil gerne lande en aftale og finde fælles løsninger. Det er stadig vores mål, og det arbejder vi benhårdt for nu.«

Udover institutionerne forventes det også, at lockouten vil ramme landets skoler. Derfor håber Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening, også, at parterne kan enes inden da:

»Lige nu håber vi, at forligsinstitutionen lægger en skitse frem til en aftale, der kan stemmes hjem, så der kan komme ro på,« siger han og fortsætter:

»Vi gør os klar til konfliktens tre faser. Først vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at få parterne til bordet og lande en aftale. Næste skridt hedder strejke og ellers lockout.«

Modangreb og mistillid

Hos BUPL og Århus Lærerforening er man enige om, at en lockout vil være et meget voldsomt skridt at tage i processen.

»Det er et meget massivt modangreb,« siger Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus.

Overblik: Disse ansatte bliver hårdest ramt af Finansministeriets lockout

Og samme holdning findes i Århus Lærerforening. Det udtrykker formand Jesper Skorstengaard:

»Det virker voldsomt og er virkelig en optrapning. Det signalerer, at nu eskalerer det,« siger han.

Det er endnu ikke til at forudsige, hvilke konsekvenser konflikten kan få i de kommende uger. Men den kan risikere at få store konsekvenser for tilliden mellem parterne, mener han:

»I yderste konsekvens kan det skabe enorm mistillid mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Lønmodtagerne kan virkelig miste motivationen for at arbejde under sådan en proces.«

Fagforeningerne venter de næste dage på at få en mere klar udmelding fra KL og kan på nuværende tidspunkt ikke præcisere, hvordan de vil håndtere en eventuel lockout.

»Så langt er vi nået ikke endnu. Men lige nu er det svært at forestille sig et helt land lukke ned,« siger Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus.