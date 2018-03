Det var kun en udsættelse, da regionsrådet i Midtjylland i efteråret 2017 tog de planlagte besparelser på regionens busser af bordet. Nu forlyder det igen, at man fra kommunal side skal forberede sig på besparelser. Denne gang for 40 mio. kr. fra januar 2019, hvor flere busruter i det østjyske vil lukke.

»Problemet med, at vi har alt for få indtægter og for store udgifter på busserne, er ikke gået væk siden efteråret, og vi bliver nødt til at finde en løsning. Men vi skal på den anden side have tid til at gøre det ordentligt og have tid til at arbejde løsninger godt igennem med kommuner og borgere, forklarer Jørgen Nørby (V), der er formand for Midtjyllands Udvalg for Region Udvikling.

På ti år, fra 2007 til 2017, er udgifterne til kollektiv trafik i Region Midtjylland steget fra 40 pct. til 52 pct. af den del af budgettet, der hedder Regional Udvikling, og på grund af den manglende besparelse i 2018, udgør det nu cirka 56 pct. af budgettet.

Ikke holdbart

Pengene er ifølge Jørgen Nørby taget fra andre regionsopgaver. Det drejer sig blandt andet om uddannelsesinstitutionernes puljer af udviklings- og forsøgsmidler, kulturevents, hvor halvdelen af de midler, som regionens kulturinstitutioner kan søge, er blevet overført til buskørsel, ligesom omkring en fjerdedel af de 40 mio. kr., som er afsat til oprensning af forurenede grunde i Region Midtjylland, er overført til buskørsel.

»Det er ikke holdbart eller rimeligt,« siger Jørgen Nørby.

Modsat for et år siden ligger der nu et totalt overblik over, hvilke busser der kører fra a til b, og hvor mange passagerer der står på og hvor. Dermed er der også et overblik over den samlede økonomi.

Det, at man inddrager befolkningen, giver måske nogle løsninger, man ikke har tænkt på. Uffe Jensen, borgmester i Odder

»Vi kan se, at vi har busruter, som forholdsvis få borgere benytter. Jeg mener, det er fuldt rimeligt med en diskussion af, hvorvidt vi vil bruge skattepenge på at køre tomme busser,« siger Jørgen Nørby og peger samtidig på, at 93 pct. af ud- og indstigninger sker indenfor en kommunegrænse.

»Er det så en regional rute?« spørger han og lægger op til, at det må være op til den enkelte kommune, om den vil bevare sådanne ruter.

»Det er ikke regionens opgave at køre bybusser.«

Sidste år gik meget kritik både fra passagerer og politikere på, at man fra regionens side bare havde udvalgt tilfældige ruter, som kørte med dårlig økonomi.

»Den kritik har vi taget til os og erkendt, at der skulle laves en tilbundsgående analyse af, hvordan den kollektive trafik er opbygget.«

Tre års løbetid

Konkret foreslår udvalget, at besparelserne indfases hurtigst muligt, men senest med fuld virkning fra budgetåret 2021. Der lægges op til en dialog med kommunerne, som kan byde ind med oplæg til besparelserne – og derfra går besparelserne i høring.

Sidste år var 17 østjyske busruter truet af lukning, og endnu flere af nedskæringer. Om det er samme udgangspunkt nu, melder Region Midtjylland ikke noget om.

Busbesparelser Region Midtjylland finansierer i øjeblikket næsten 100 regionale busruter.

I 2017 lagde regionen op til besparelser for 35 mio. kr. Med et nyt udspil lægges der op til besparelser for 40 mio. kr. over tre år.

I 2018 bruger regionen 343 mio. kr. på kollektiv trafik. Det samlede budget for hele Regional Udvikling er 616 mio. kroner.

Til april er busdrift på dagsordenen til møde i regionen.

Én af de parter, som kan vente at blive inviteret til dialog, er Odder Kommune, og borgmester Uffe Jensen hilser umiddelbart invitationen velkommen. Han understreger, at han ikke har set udkastet, men at det, ud fra hvad han hører, lyder mere fornuftigt end sidste gang.

»Jeg havde selvfølgelig helst været besparelser foruden, men med de budgetter er man nødt til at kigge på, om det kan gøres mere forsvarligt. Og det er positivt med den inddragende proces,« siger han og peger på, at distriktsrådene i Odder nok vil have mange input til busproblematikken.

»Det, at man inddrager befolkningen, giver måske nogle løsninger, man ikke har tænkt på.«

Der kunne eksempelvis findes besparelser ved mere samkørsel, mindre busser eller ved at skære i antallet af busafgange på de mindst benyttede, foreslår han.

»Så længe det stadig er attraktivt at bo i oplandet« understreger borgmesteren.

I Odders budget for 2018 er der afsat en halv mio. kr. til styrkelse af den kollektive trafik, herunder hvordan kommunen kan understøtte letbanen og fragte beboere i oplandet til letbanen.