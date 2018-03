Tårnhøjt: Nu kommer Lighthouse i forhøring

Tårnet er o.k., men basen kræver en ny lokalplan.

Sådan lyder den korte version af en status på Lighthouse-byggeriet ude på spidsen af Aarhus Ø. Det betyder, at sidebygningerne eller ”basen”, som de også kaldes, skal gennem en ny lokalplansrunde, og derfor er et forslag netop sendt i en såkaldt forhøring frem til den 5. april.

Det er Center for byudvikling og mobilitet under Aarhus Kommune, som har udsendt forslaget, og byplanarkitekt Thomas Lygum Sidelmann forklarer processen sådan her:

»Basen kan ikke realiseres med den gældende lokalplan, og derfor er vi nødt til at lave en ny lokalplan for den del af byggeriet. Når vi skal lave større ændringer i kommuneplanrammen, er det desuden et formelt krav i planloven, at vi skal lave en forudgående offentlig høring, så naboer og andre også får mulighed for at give udtryk for deres holdning til byggeriet, inden et nyt plangrundlag udarbejdes,« siger han.

Højere og større

Derefter laver kommunen et konkret lokalplanforslag og et kommuneplantillæg, som også sendes i høring, inden det vedtages eller forkastes af byrådet.

Blandt de rammebestemmelser, som skal ændres, før det nye Lighthouse-basen-byggeri kan bygges, er ifølge oplægget:

at bebyggelsen ikke nedtrappes mod vandsiden, men derimod optrappes.

at kravet til udendørsarealer på 25 pct. af boligetagearealet reduceres.

at der bygges fire etager mere end oprindelig fastlagt.

at rammen på 125.000 etagemeter udvides med 5.000 etagemeter, og andelen af bolig i forhold til erhverv bliver højere end oprindelig fastlagt.

Oprindeligt var der to deltagere konkurrencen, og i april sidste år blev anpartsselskabet Lighthouse United med investor Claus Hommelhoff og byudvikler Rune Kilden i spidsen udpeget som vindere.

Byggeriet, der kaldes Bugtcentret, omfatter et højhus på 128 meter og de yderligere byggerier som kaldes basen, er tegnet af arkitektfirmaet 3XN.

Et tidligere Lighthouse-projekt med et tårn på 142 meter blev opgivet i december 2013, da det blev for dyrt.