Frustreret jobsøgende: Over 100 ansøgninger har givet over 100 afslag

Herning, Vejle, Randers, Odense og Silkeborg. Det er blot et udsnit at de mange byer, hvor 28-årige Jonathan Saks Skovsen har søgt job, siden han blev færdiguddannet i Aarhus for halvandet år siden.

Det er frustrerende, at man ikke har en ordentlig dagligdag, hvor der er noget at stå op til. Jonathan Saks Skovsen, 28 år og jobsøgende Det er frustrerende, at man ikke har en ordentlig dagligdag, hvor der er noget at stå op til.

Jonathan Saks Skovsen er blandt det stigende antal unge mellem 25-29 år, der ikke kan få arbejde i Østjylland. Han har en kandidat i pædagogisk psykologi og en bachelor i uddannelsesvidenskab. Hver uge, siden han blev færdiguddannet, har han sendt mindst to jobansøgninger til organisationer og virksomheder. Det betyder, at Jonathan Saks Skovsen nu har lavet langt over 100 ansøgninger.

Ny undersøgelse: Unge har sværere ved at finde job end ældre

»Det er en udfordring at blive ved med at holde et positivt mindset. I begyndelsen tænkte jeg: ”Det skal nok lykkes. Det er sjovt at søge job.” Men nu kan det være drænende. Det er svært at blive ved med at tro på det,« fortæller Jonathan Saks Skovsen, der bl.a. har søgt arbejde hos Red Barnet.

Mangler erfaring

Én gang er Jonathan Saks Skovsen blevet kaldt til samtale. Han har derfor kontaktet flere af virksomhederne for at få feedback på sin ansøgning. Og svaret har været det samme: »Vi har valgt en med mere erfaring.«

Beskæftigelse i Østjylland: Nye tal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd viser, at antallet af arbejdsløse i alderen 25-29 år er steget med 9,4 pct. det seneste år. Modsat er ledigheden hos gruppen 50-59 år faldet med 3,8 pct.

Jonathan Saks Skovsen frygter, at arbejdsgiverne har svært ved at gennemskue kombinationen af de fag, han har taget. Han er derfor opmærksom på, at det kræver mere, når han skal sælge sig selv.

Om seks måneder mister Jonathan Saks Skovsen sine dagpenge, og det bekymrer:

»Ud over at det er frustrerende, at man ikke har en ordentlig dagligdag, hvor der er noget at stå op til, så er det jo også et psykisk pres, at det snart udløber,« fortæller han.