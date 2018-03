Ny undersøgelse: Unge har sværere ved at finde job end ældre

Jobansøgning efter jobansøgning bliver sendt af sted i håbet om at finde et arbejde. Men det kan være et svært projekt, hvis man er nyuddannet og mellem 25-29 år. I løbet af det seneste år er arbejdsløsheden blandt unge i Østjylland nemlig steget med 9,4 pct.

Beskæftigelse i Østjylland I januar 2018 var der i alt 18.769 ledige i Østjylland

Odder Kommune har klaret sig bedst med at få folk i arbejde. Her er ledigheden faldet med 16 pct.

Modsat har Samsø klaret sig dårligst, da ledigheden her er steget med 21 pct.

Arbejdsløsheden blandt kvinderne i Østjylland er i alt steget med 2,9 pct. Det tal ligger på - 0,1 pct. for mændene.

Det er særligt kvinder i alderen 25-29 år, som har svært ved at finde arbejde. Her er 229 kvinder blevet ledige det seneste år. For mændene i samme aldersgruppe drejer det sig om 154 personer.

El-fagets a-kasse har færrest ledige – kun 32 personer.

3F har flest ledige med 2.344 personer. Kilde: RAR Østjylland

Den tendens er fuldstændig modsat det, man ser hos den ældre og mere erfarne arbejdsgruppe mellem 50-59 år, hvor ledigheden derimod er faldet med 3,8 pct. Det vender dog, så snart man er over 60 år. Det viser de nyeste tal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Skredet mellem den unge og den ældre arbejdsstyrke kan skyldes flere ting, mener Mette Gregersen, vicedirektør hos Akademikernes A-kasse. Hun peger på, at der dels er et problem i søgeadfæren blandt de unge og dels et problem hos virksomhederne.

Parterne skal strække sig

»Virksomhederne skal lære at tro på, at de unge kan løfte opgaven,« konstaterer Mette Gregersen, inden hun uddyber:

»Mange virksomheder kan være meget konservative, når de skal ansætte. De vil helst ansætte en, som ligner personen, der lige er stoppet. De ansætter altså gerne én til én. Ofte skal der stor overtalelse til at ansætte en nyuddannet, selvom de kan tilbyde noget andet og kommer med ny energi og opdateret faglig viden.«

Frustreret jobsøgende: Over 100 ansøgninger har givet over 100 afslag

Det er dog ikke kun firmaerne, der skal strække sig mere for at nå de unge. Det gælder også omvendt. De unge skal blive bedre til at søge bredt. Og det gælder både fagligt og geografisk, lyder det fra Mette Gregersen, der også ser problemet med unge arbejdsløse i Akademikernes A-kasse.

»En høj arbejdsløshed blandt unge er især et problem i universitetsbyerne. Men svaret ligger ofte ude i landet. De ledige skal derfor søge ud og acceptere, at de må flytte, eller at der er mere transport,« fortæller hun.

Derudover er de nyuddannede ifølge Mette Gregersen ikke gode nok til at beskrive og omsætte deres kompetencer, når de søger et job. Nye uddannelser og kombinationer gør det svært for arbejdsgiverne at gennemskue, hvad de unge kan tilbyde, forklarer hun. Der kræver derfor mere af de unges ansøgninger, end det gør af de ældres.