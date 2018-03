46 år lidt endnu, tre børn på 16-19 år, fraskilt og med bopæl i Højbjerg.

Susanne Mäkelä Green er Venstres nye formand i Aarhus, valgt tirsdag aften på partiets generalforsamling, hvor den afgående formand igennem 10 år, Michael Gram, valgte ikke at stille op.

Ligesom hos andre partier er medlemstallet for nedadgående, og vi skal have tiltrukket især yngre medlemmer. Susanne Mäkelä Green, nyvalgt formand for Venstre i Aarhus.

»Jeg er super glad for, at medlemmerne viser mig den store tillid. Det bliver lidt en opgave at løfte efter Michael, som er super kompetent. Men jeg har Michaels telefonnummer og har fået lov til at ringe,« siger Susanne Mäkelä Green.

Den nye formand er uddannet miljøingeniør, men arbejder som arbejdsmiljøkonsulent i egen virksomhed. Her beskæftiger hun sig især med stressforebyggelse og mindfullness.

Venstre skal samles

Susanne Mäkelä Green har siden 2014 været med i bestyrelsen i Venstre Aarhus Syd, og hun var opstillet på Venstres liste til byrådsvalget i november, men trak sig som kandidat af private årsager inden valget.

Venstre Aarhus Formandsvalg Den afgåede formand Michael Gram har siddet på posten i næsten 10 år. Susanne Mäkelä Green blev valgt som formand med 47 stemmer. Den anden opstillede på generalforsamlingen, Christian Skarut, fik 18 stemmer.

Ud over politiske bestyrelsesposter har Susanne Mäkelä Green siden 2007 været formand for bestyrelsen på Interskolen, som er en privatskole i Viby. Hun agter at bruge sine erfaringer med bestyrelsesarbejde til at samle Venstre i Aarhus.

»På den måde vil vi stå stærkere. Det skal ikke forstås sådan, at vælgerforeningerne skal slås sammen, men vi kan lave nogle tilbud og arrangementer, der appellerer til alle de lokale vælgerforeninger i kommunen,« siger Susanne Mäkelä Green, der samtidig understreger, at hendes opgave også bliver at skaffe flere medlemmer til Venstre:

»Ligesom hos andre partier er medlemstallet for nedadgående, og vi skal have tiltrukket især yngre medlemmer. Jeg tror på, at VU kan hjælpe, fordi der i ungdomsafdelingen er en anden gejst. Så kan vi få et godt samarbejde op at stå med VU, Venstre-kredsene og byrådsgruppen, så kommer vi til at stå stærkere,« siger hun.

Afskedshilsen fra lederen

Den nye formand forklarer, at hun er tilfreds med den nuværende sammensætning af Venstres byrådsgruppe på seks medlemmer. Men hun understreger, at partiet skal have flere mandater ved næste valg.

Venstres politiske leder og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, sendte inden generalforsamlingen en hilsen til Michael Gram på Facebook.

»En formandspost er krævende og kræver evner til at kunne lytte til lokale holdninger. Jeg vil særligt komme til at savne Michaels analytiske og strategiske evner,« skrev han.

På tirsdagens generalforsamling var også Christian Skarut opstillet som formandskandidat.