Milliontab: Forsinkelse af letbanen kostede 69 mio. kr.

26 mio. kr. ekstra til erstatningsbusser.

Og en eventuel erstatning, der blev 37 mio. kr. mindre.

Det var to af konsekvenserne ved efterårets forsinkelser af åbningen af Aarhus Letbane.

Det er Aarhus Letbanes vurdering, at den svækkede forhandlingsposition har kostet mindst 37 mio. kr. Fra Aarhus Kommunes økonomiske opgørelse Det er Aarhus Letbanes vurdering, at den svækkede forhandlingsposition har kostet mindst 37 mio. kr.

Tallene fremgår af en opgørelse lavet af Aarhus Kommunes budgetafdeling. Opgørelsen var omtalt i TV 2 Østjylland tirsdag, og JP Aarhus er også i besiddelse af opgørelsen, der anslår et samlet økonomisk tab på 69 mio. kr.

De to store poster er de førnævnte 26 mio. kr. til busser og 37 mio. kr. på Asal-sagen.

Asal-sagen handler om Asal-konsortiet, der skulle have leveret en færdig letbane med skinner og kørestrøm inden den 23. juni 2017, men det lykkedes ikke, så åbningen blev udsat til den 23. september. Det medførte et erstatningskrav fra Aarhus Letbane over for selskabet, og i august var kravet opgjort til 104 mio. kr., svarende til ca. 1 mio. kr. om dagen, som det fremgik af et bestyrelsesreferat.

Ugyldige krav

Det krav blev forhandlet med Asal, men senere på efteråret blev det imidlertid klart, at Asals forsinkelse var uden betydning for åbningsdatoen, da en række sikkerhedsgodkendelser slet ikke var på plads. Og derfor anførte Asal, at Aarhus Letbanes erstatningskrav var ugyldige, og så faldt den værdi.

Aarhus Letbane Økonomisk konsekvens af letbaneforsinkelse Aflyst åbningsarrangement: ca. 1 mio. kr. Ekstraarbejde med godkendelser: 6,4 mio. kr. Tab på erstatningskrav til Asal: 37 mio. kr. Udsat uddannelse og ansættelse: sparet 1,5 mio. kr. Ekstraudgift til Midttrafiks erstatningsbusser: ca. 26 mio. kr. I alt ca. 69 mio. kr.

»Det er Aarhus Letbanes vurdering, at den svækkede forhandlingsposition har kostet mindst 37 mio. kr.,« hedder det i kommunens opgørelse.

I løbet af efteråret blev der udarbejdet en tillægsaftale til kontrakten, som kaldes Rider 4, og den lukkede alle daværende krav, oplyser Jens Velling, kommunikationschef ved Aarhus Letbane:

»Derudover er der løbende forhandlinger mellem Aarhus Letbane og Asal om det endelige regnskab. Da der er tale om interne forretningsforhold, kan vi ikke kommentere yderligere på det,« siger han.

Om ekstraudgifterne på 26 mio. kr. til Midttrafiks erstatningsbusser oplyser Jens Velling, at reduktion af de 26 mio. kr. sker via udskudt betaling fra Midttrafik til Aarhus Letbane for letbanedrift.

Opgørelsen af de samlede tab ved forsinkelsen kan blive penge værd for Aarhus Letbane og Aarhus Kommune, hvis en undersøgelse af letbanekokset, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) har lovet at få lavet, kan placere et ansvar.

Det siger borgmester Jacob Bundsgaard (S):

»Transportministeriet har igangsat en undersøgelse om godkendelsesforløbet af Aarhus Letbane, og såfremt den viser, at der er grundlag for at placere et ansvar for de uforudsete udgifter, er det et skridt, vi må tage i betragtning.«

Udkast inden sommerferie

Transportministeriet har meldt ud, at en undersøgelse lavet af et eksternt firma kan være klar til oktober, men det er ifølge DF’s trafikordfører, Kim Christiansen, alt for længe at vente. Han opfordrer transportministeren til at sætte farten op, så undersøgelsen kan være klar inden sommer.

»Det virker meget underligt, at der skal gå så lang tid, for ministeren har selv ønsket den undersøgelse. Vi må have den i gang så hurtigt som muligt, så vi kan finde ud af, hvad problemet har været,« siger Kim Christiansen.

Minister vil undersøge efterårets letbanekoks

Hertil siger transportminister Ole Birk Olesen (LA):

»Jeg kan oplyse, at ministeriet er ved at gennemgå de netop indkomne tilbud på den eksterne evalueringsopgave af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane. Det er korrekt, at den samlede evaluering skal være endeligt afrapporteret i oktober 2018. Dog er der fra ministeriets side lagt op til, at opgavens første del – der er en kortlægning af det konkrete forløb, og hvad der gik galt – skal foreligge i udkast inden sommerferien,« skriver ministeren i en mail til JP Aarhus.

Og Ole Birk Olesen tilføjer, at man skylder de involverede parter – Aarhus Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – at evalueringsarbejdet bliver gjort ordentligt og grundigt.