Børn med handicap: Socialrådmanden overvejer nyt tiltag efter møde med kritisk gruppe

Først berettede to forældre til børn med handicap om fejl i kommunens vurderinger, omfattende dokumentationskrav, lange sagsbehandlingstider og manglende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste.

Børn med handicap Kritik af indsats To forældre til børn med handicap har i JP Aarhus beskrevet fejl i kommunens sagsbehandling, lange sagsbehandlingstider, omfattende dokumentationskrav og pludselige udfald i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste. I slutningen af februar sendte Dialoggruppen børn med handicap bestående af forældre og seks handicaporganisationer et åbent brev til samtlige byrådsmedlemmer, som bl.a. kunne læse 20 forældres kritik af kommunens handicapindsats. Indsatsen er forankret i Handicapcentret for Børn, som blev oprettet i 2010 og har 2.151 børn og unge tilknyttet samt 106 medarbejdere.

Senere sendte Dialoggruppen børn med handicap 86 siders materiale til samtlige byrådsmedlemmer, hvor bl.a. seks handicaporganisationer og 20 forældre kritiserede kommunens indsats.

I mandags mødtes socialrådmand Kristian Würtz (S) så med bl.a. Charlotte Jensen, som både repræsenterer dialoggruppen og er en af de to forældre, som er stået frem med deres historier i JP Aarhus.

Indhenter idéer fra andre

»Det var et rigtig godt møde, hvor jeg fik super konstruktive indspark fra gruppen,« siger Kristian Würtz.

På mødet blev bl.a. diskuteret dialoggruppens forslag om at oprette et brugerpanel bestående af sagsbehandlere og forældre, som skal gennemgå konkrete handicapsager og på den baggrund komme med anbefalinger til at løfte kvaliteten af kommunens handicapindsats.

»Jeg vil helst ikke lægge mig fast på præcise skridt. Men jeg er positiv over for idéen om et panel med forældre, foreninger, ledere og medarbejdere, der skal se på, hvordan vi kan gøre ting, der batter for at skabe trivsel for børnene,« siger rådmanden.

Kristian Würtz forklarer, at han i øjeblikket mødes med en stribe handicapforeninger, som han også gerne vil indhente idéer fra, og derudover skal eventuelle politiske tiltag drøftes i social- og beskæftigelsesudvalget.

Charlotte Jensen kalder ligeledes mandagens møde konstruktivt og glæder sig over rådmandens syn på et brugerpanel.

»Nu håber jeg, at de øvrige partier i byrådet stiller sig positivt til forslaget. Det kunne jo så være, at de også kunne bidrage med forslag til, hvordan brugerpanelets arbejde konkret kan udformes,« siger hun og forklarer, at dialoggruppen vil argumentere for brugerpanelet på et foretræde for social- og beskæftigelsesudvalget den 21. marts.

Familien Jensen var ved at bukke under: Syge sagsbehandlere, manglende løn fra kommunen og et tårnhøjt dokumentationskrav Det tog et år med manglende løn, ca. 350 siders korrespondance med kommunen og over 100 timers skrivearbejde, før Charlotte Jensen fik lov til at træne sin autistiske datter hjemme.

Enhedslisten har tilkendegivet sin støtte til et brugerpanel, og De Radikale har foreslået at lade eksperter gennemgå børnesager og stille forslag til forbedringer af praksis til byrådet.

EL, V, LA og DF har tilkendegivet, at de er villige til at tilføre handicapområdet for børn flere midler.