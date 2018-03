Bakken Bears inden historisk kamp: »Der er nogle bløde punkter, som vi skal prøve at grave i«

Efter præcis en måneds pause genoptager Bakken Bears igen sit igangværende europæiske eventyr. Onsdag spiller det aarhusianske basketballhold nemlig den første af de to kampe i 1/8-finalen i Fiba Europe Cup, hvor turen går til BK Ventspils i Letland.

Det er første gang i dansk baskets historie, at et dansk hold er gået videre efter to gruppespil i europæisk basket til et slutspil, og spændingen over at skulle spille på så stor en scene har også indfundet sig i Vejlby-Risskov-klubben.

Om vi taber med et point eller vinder med et point i Letland, er et lige så godt resultat for os. Mathias Bach Om vi taber med et point eller vinder med et point i Letland, er et lige så godt resultat for os.

»Alle glæder sig til kampen. Det er måske mere en spændt forventning, end det er at glæde sig. Vi har det ikke, som om vi skal til Disneyland og opleve noget vildt eller sjovt. Vi er alle spændte på, om vi kan komme til Letland og lave et godt resultat. Det er mere på den måde,« siger Mathias Bach, der er associeret cheftræner i Bakken Bears.

Den seneste måned, hvor Bakken Bears ikke har spillet europæisk basket, har klubben fået indhentet de mange kampe, som de manglede at spille i den danske basketliga. Otte sejre i otte kampe er det blevet til, mens der i den periode også har været en landskampspause.

Efter landsholdspausen har det så småt været et faktum, at Horsens IC vil sætte sig på førstepladsen i grundspillet i den danske liga, mens Bakken Bears må nøjes med andenpladsen. Derfor har storkampen onsdag også været i baghovedet i noget tid nu, fordi man hverken kan gøre fra eller til i den danske liga, fortæller Mathias Bach.

Bakken Bears i Europa Europæiske deltagelser 2004/2005: Bakken spillede sig i anden runde af Fiba Europe Cup som dengang var et slutspilsformat. 2005/2006: Bakken var med i første runde af Fiba Europe Cup, men spillede sig ikke videre. 2007/2008: Røg ud i kvalifikationen til Fiba Europe Cup. 2008/2009: Røg ud i kvalifikationen til Fiba Europe Cup. 2013/2014: Spillede sig videre til anden runde i Fiba EuroChallenge. 2014/2015: Røg ud i første runde af Fiba EuroChallenge. 2015/2016: Spillede sig videre til anden runde af Fiba Europe Cup. 2016/2017: Spillede sig i Champions League, men røg ud i gruppespillet. 2017/2018: Bakken Bears er videre til 1/8-finalen i Fiba Europe Cup.

»Det har været specielt, fordi vi havde en periode, hvor vi spillede enormt mange kampe. Fem kampe på ni dage og fire kampe på fem dage, inden der var landsholdspause. Vi nåede ikke helt at opdage, at der ikke var europæisk basket i den periode. Da vi kom tilbage fra landskampspausen, hvor vi godt nok har haft nogle ligakampe, begyndte vi både mentalt og praktisk at kigge frem mod den her 1/8-finale,« siger Mathias Bach.

Svinger i niveau

BK Ventspils er trådt ind i 1/8-finalen i Fiba Europe Cup via en femteplads i holdets Champions League-gruppe i denne sæson. Det var nemlig kun de fire bedste hold i hver Champions League-gruppe, der gik videre til slutspillet i Champions League, mens femte- og sjettepladsen i gruppen er røget over i Fiba Europe Cup-slutspillet.

Derfor er der ifølge Mathias Bach også tale om en rigtig dygtig modstander, som Bakken Bears skal møde over to kampe, men det er også et hold, som har haft sine udfald.

»Hvis man kigger på deres topniveau, så har de i denne sæson to gange slået Tenerife, som blev femmer i den spanske liga i sidste sæson. Det siger alt om deres topniveau. Det er enormt højt. Men BK Ventspils skiller sig lidt ud fra de tophold, vi tidligere har mødt. F.eks. Monaco, som vi mødte i Champions League. Monaco har altid et højt niveau, men BK Ventspils har flere udsving. Topniveau er klart helt i top, men så har de kampe, hvor de falder lidt igennem,« siger Mathias Bach.

Derfor har trænerteamet hos Bakken Bears også fundet nogle punkter hos BK Ventspils, som man går efter at udnytte i de to kampe i 1/8-finalen.

»Man kan godt se nogle svage punkter på holdet. Svage punkter er måske hårdt sagt, men BK Ventspils har nogle bløde punkter, som vi skal prøve at grave lidt i. Det har vi set på video og sat os ind i. Det kræver, at det kører for os, og at de bliver en smule frustrerede over det,« siger Mathias Bach.

Koncentration i 80 minutter

De to kampe, som Bakken Bears og BK Ventspils skal spille, er egentlig at betragte som én lang kamp. Det vil sige, at det er den samlede pointscore fra begge kampe lagt sammen, som bestemmer, hvem der går videre. I tilfælde af pointlighed i returkampen skal der spilles forlænget spilletid.

Derfor er koncentration gennem samtlige 80 minutter ifølge Mathias Bach altafgørende.

»Det er specielt, når man er vant til, at man kun kan vinde eller tabe en kamp. Det er en kæmpestor faktor, at vi ikke taber hovedet i kampen, selvom vi skulle løbe ind i en svær periode. Klichéen med at man skal tage et spil ad gangen, har aldrig været mere rigtig, end den er i sådan en kamp. Selvom man er bagud, er dét at holde kampen tæt utroligt vigtigt. Om vi taber med et point eller vinder med et point i Letland, er et lige så godt resultat for os,« siger Mathias Bach.