Advokater finder nye regelbrud i Aarhus Kommune

Gennem en årrække har flere private virksomheder kunnet indgå store aftaler med en afdeling under Aarhus Kommune, uden at der på forhånd har været styr på hverken dokumentationen, omfanget af aftalerne eller pligten til at sende opgaverne i udbud.

Det viser en ny rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som de seneste måneder har undersøgt en række sager om mulige problemer med at overholde udbudsreglerne fra 2008 til 2016 i den kommunale afdeling Center for Miljø og Energi under Teknik og Miljø.

Ifølge den 47-sider lange rapport har advokaterne opdaget flere kritisable forhold.

Der har været rod i papirerne, firmaer har fået opgaver uden skriftlige aftaler, og det har været et gennemgående problem, at dokumentationen har været så mangelfuld, at det har været noget nær umuligt for Bech-Bruun endeligt at kunne konkludere, hvor omfattende afdelingens brud på regler har været.

Omgåelse af regler

I et enkelt tilfælde er der samtidig opstået en mistanke om, at der kan være sket en »bevidst omgåelse af Aarhus Kommunes interne regler – og potentielt også af annoncerings-/udbudsreglerne«.

Ifølge kommunens egne regler skal der indhentes tilbud fra flere virksomheder, når en aftale har en samlet værdi på mere end 300.000 kr. Men ifølge rapporten fra Bech-Bruun tyder det på, at Aarhus Kommune forsøgte at omgå denne regel, da kommunen den 30. september 2010 hyrede to rådgivere, herunder en af dens tidligere ansatte, fra det samme firma.

Aftalerne løb i alt op på 600.000 kr. og havde ifølge Bech-Bruun så sammenfaldende vilkår, tidsramme og beskrivelse, at der i princippet kan være tale om et forsøg på at undgå at sende opgaverne i udbud ved at lave »en kunstig opdeling af kontrakten«.

Brud på reglerne

Bech-Bruun har tidligere vurderet, at Center for Miljø og Energi i mindst et tilfælde har brudt EU’s lovpligtige udbudsregler. Det skete, efter at JP Aarhus i efteråret sidste år kunne afdække, at den kommunale afdeling i flere tilfælde havde indgået aftaler i strid med både lovpligtige og interne udbudsregler.

I den forbindelse udarbejdede teknisk forvaltning en oversigt til JP Aarhus over kommunens aftaler med 13 virksomheder, og i den nye rapport har Bech-Bruun lavet en stikprøvekontrol af fire af dem.

Og det tyder på, at endnu en virksomhed har fået opgaver i strid med EU’s udbudsregler, lyder det. Men den manglende dokumentation har betydet, at Bech-Bruun ikke har kunnet give en endelig konklusion.

Det fremgår også af stikprøven, at den kommunale afdeling i mindst tre tilfælde potentielt har overtrådt den tidligere tilbudslovs krav om »forpligtelse til at annoncere køb af tjenesteydelser til en værdi over 500.000 kr.«. Ifølge Bech-Bruun er der »en betydelig risiko for«, at det er sket.

Rådmand var i et halvt år bekendt med sag om muligt misbrug af

Samtidig konkluderer advokaterne, at kommunens interne retningslinjer er blevet tilsidesat i alle fire tilfælde fra stikprøven. Ifølge Bech-Bruun er der også risiko for, at reglerne om udbud har været brudt ved aftalerne med de øvrige syv virksomheder.

Kritikken fra Bech-Bruun minder på flere punkter om den kritik, som revisionsfirmaet EY tidligere har rettet mod Center for Byens Anvendelse og Natur og Vej Service. Alligevel mener stadsdirektør i Aarhus Kommune Niels Højberg ikke, at rapporten giver anledning til at tro, at historikken i Center for Miljø og Energi har været den samme som i de to andre afdelinger.

»Det er klart, at nogle vil spekulere i det. Her er ikke tale om noget stort problem, men måske snarere dårlige vaner. Har det været tilfældet, bliver de udryddet nu,« siger han.

Han hæfter sig ved, at Bech-Bruun vurderer, at kommunens interne udbudsgrænse på 300.000 kr. ikke er nødvendig, men at grænsen i stedet kan hæves til 500.000 kr., så den følger de lovpligtige regler.

»Fremover vil dokumentationen blive styrket, når der indgås aftaler. Den interne regel om udbud ved 300.000 kr. vil også blive fjernet.«