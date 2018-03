Der er brug for 12 ekstra p-vagter, når Aarhus Byråd vedtager den nye parkeringspolitik for kommunen, mener Enhedslisten.

Partiet er bekymret for, om den nye politik, som bl.a. betyder betaling for parkering på offentlige områder frem til kl. 23.00, vil få den nødvendige effekt, hvis der ikke ansættes flere kommunale parkeringsvagter.

»Vi har hørt fra borgere, at det allerede i dag er problematisk, at der ikke kommer p-vagter om aftenen. Derfor foreslår vi, at der ansættes flere folk til at kontrollere parkering om aftenen,« siger Keld Hvalsø, formand for teknisk udvalg, Aarhus Kommune.

Enhedslisten forventer, at forslaget kommer på byrådsdagsordenen i næste uge, hvor indstillingen ”Parkeringspolitik 2018” også forventes at blive behandlet af byrådet.

Teknisk udvalg har behandlet den nye parkeringspolitik, og der tegner sig et flertal for forslaget bestående af bl.a. Socialdemokratiet, SF, Alternativet og Enhedslisten. De borgerlige partier i udvalget er imod den nye parkeringspolitik, som også vil betyde øgede p-priser – 22 kr. i timen fra kl. 08.00-19.00 – ved gadeparkering i midtbyen.

Søndagsbetaling

Desuden vil byrådsflertallet øge søndagsbetaling for gadeparkeringen til fem kr. i timen. I dag er det gratis at parkere i Aarhus om søndagen, hvilket det også fremover vil være i de kommunale p-huse. De forhøjede p-priser skal sikre Aarhus Kommune omkring 21,6 mio. kr. mere i indtægt. Pengene skal dog deles med staten, men ifølge Keld Hvalsø er der fortsat råd til at ansætte nye p-vagter.

Stort flertal oplever mere trængsel på vejene

»Formentlig vil det koste omkring fire mio. kr. at ansætte flere p-vagter,« vurderer Keld Hvalsø, som forventer, at den nye parkeringspolitik kan iværksættes til sommer.

Ifølge Kim Gulvad Svendsen, chef for drift og myndighed i Center for Byens Anvendelse, er der allerede i dag kommunale p-vagter på arbejde om aftenen.

»Men intensiteten er ikke så stor om aftenen i dag,« siger Kim Gulvad Svendsen.

Aarhus Kommune har i de seneste tre år haft underskud i parkeringsafdelingen.