Hvad er meningen? Kan Aarhus Kommune sige ja og nej til det samme?

Hvad mener Aarhus Kommune?

Lidt af hvert.

Det er i hvert fald billedet, når det gælder høringssvaret om en evt. ny togstrækning fra Hovedgård til Hasselager.

For selv om et flertal i byrådet med Socialdemokratiet i spidsen siger ja til linjeføringen, har teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) og et mindretal af de øvrige borgerlige partier tænkt sig at sende endnu et høringssvar med det modsatte synspunkt.

»Vi blev ikke enige om et høringssvar i byrådssalen, så flertallet vil sende deres svar, og så vil vi som et mindretal bestående af V, K, LA og DF sende vores høringssvar af sted. Det synliggør selvfølgelig, at der er en splittelse i Aarhus Kommune, men den fremgangsmåde kan man godt bruge, når det gælder høringer,« siger Bünyamin Simsek.

Men der er jo kun én Aarhus Kommune?

»Jo, men i et demokrati kan man altid få sendt en mindretalsudtalelse med,« siger rådmanden.

Hvorfor er det vigtigt?

»Der er nogle klare budskaber i vores høringssvar, som tager hensyn til Solbjerg-borgernes bekymringer over for en ny jernbane, og det her er ikke noget, der kun skal behandles af Banedanmark, for det får også en politisk behandling i Folketinget,« siger Bünyamin Simsek.

Er det normal praksis i Aarhus Kommune, at der afsendes flere høringssvar?

»Det optimale vil selvfølgelig være, at vi kan stå sammen og samles om ét høringssvar, men det kan vi ikke altid. Og så er det vigtigt, at et høringssvar bidrager til at få belyst alle aspekter af en problemstilling, og det kan flere forskellige høringssvar bidrage til,« siger rådmanden.

Politikerne behandler i øjeblikket to forskellige høringssvar, der begge berører Hovedgård-Hasselager-linjen.

Det ene er kommunens svar til Banedanmark i en VVM-undersøgelse af strækningen, og det andet er et generelt høringssvar til Trafikstyrelsens ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.”

Forslag nedstemt

Det sidstnævnte høringssvar blev mandag behandlet i magistraten, og her viser referatet, at der er klar uenighed mellem rød og blå blok om en evt. ny linjeføring.

S, R, SF og EL støtter Togfonden, timeplanen og dermed den nye linjeføring, der skal afkorte rejsetiden med seks minutter som led i den samlede timeplan.

Års frustrationer fik frit løb: Østjysk by står sammen imod tog igennem byen Hallen ved Solbjergskolen var fyldt til bristepunktet ved et borgermøde om ny jernbanestrækning.

Bünyamin Simsek (V) og K, LA og DF er modstandere af forslaget, og i rådmandens udkast til høringssvaret hedder det følgende:

»På baggrund af konsekvenser for mennesker, natur og miljø kan Aarhus Kommune ikke anbefale nogen af de tre foreslåede linjeføringer.«

Men det forslag blev nedstemt i magistraten og er nu på vej til byrådet. I referatet hedder det således:

»Et flertal bestående af Jacob Bundsgaard (S), Camilla Fabricius (S), Thomas Medom (SF), Rabih Azad-Ahmad (R), Kristian Würtz (S) og Keld Hvalsø (EL) kan ikke tiltræde indstillingen, da timeplanen ønskes realiseret.«