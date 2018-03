Politiker om fældning af allé-træer: Der er store følelser i det her for mig

Der går ikke uerstattelige naturværdier tabt, hvis Aarhus Byråd beslutter sig for at fælde en række vejtræer og udvide Moesgård Allé fra Oddervej til Moesgaard Museum.

Det konkluderer teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) i et svar til byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (R) i en såkaldt 10-dages forespørgsel.

»Forekomsten af sjældne insekter er undersøgt via Lepidopterologisk Forenings database, og der er ikke registreret sjældne, beskyttede eller rødlistede insekter i området. Oplysninger om andre fredede, rødlistede eller sjældne arter er indsamlet via søgning i databaser samt relevant faglitteratur, og der er ikke fundet relevante registreringer,« fremgår det af svaret, der også omfatter hensynet til de flagermus, som måtte bo i træerne.

Stadig i tvivl

På trods af svaret er Eva Borchorst Mejnertz stadig meget i tvivl.

Jeg mener grundlæggende, at vores landskab mister sjæl, hvis vi ikke gør, hvad vi kan, for at beskytte de her gamle træer. Eva Borchorst Mejnertz Radikalt medlem af Aarhus Byråd

»Jeg er selv opvokset i Beder og har tilbragt en ret stor del af min ungdom med at ride rundt i skovene omkring Moesgaard og Vilhelmsborg, så jeg har nogle stærke følelser omkring den gamle allé,« erkender hun.

Siden det nye Moesgaard Museum åbnede, har alléen været ensrettet fra Oddervej mod museet. Det har givet en hel del trafikbøvl på de små skov- og villaveje i området, når de mange museumsgæster skulle hjem.

Træfældning Moesgård Allé Analyseinstituttet Wilke spurgte i sommeren 2017 godt 1.028 aarhusianere, om de syntes, at det var en god idé at fælde de gamle træer langs alléen for at gøre plads til en udvidelse af tilkørslen til museet. 57 pct. af de adspurgte mente, at det var en dårlig idé. 27 pct. syntes godt om idéen. 16 pct. vidste ikke, hvad de skulle synes om det.

Det gamle byråd besluttede i september inden byrådsvalget, at der skulle etableres en ny, seks meter bred vej og en sti til fodgængere og cyklister. Konsekvensen er, at de gamle træer skal fældes og erstattes af 140 20 år gamle lindetræer.

Fredningssag på vej

De nye byråd skal formentlig i løbet af foråret tage stilling til, om der skal ændres på beslutningen. Syv har valgt at give deres mening til kende, både for og imod. Står byrådet fast på sin beslutning, som der i budgetforliget for 2018 blev sat godt 13 mio. kr. af til, skal der åbnes en fredningssag.

Eva Borchorst Mejnertz vil først da tage endelig stilling.

»Jeg vil afvente, hvad fredningsnævnet siger, og jeg kunne godt have en forventning om, at landskabet var fredet, ligesom Rådhusparken er det,« siger hun.

Biodiversitet eller biler: »Det er altid kontroversielt at fælde træer«

Også formanden for teknisk udvalg, Keld Hvalsø (EL), er generelt skeptisk over for at fælde træer, men har tidligere udtalt:

»Lige præcis når vi taler om allé-træer, skal der jo ske en udskiftning på et tidspunkt. Vores pointe er, at det skal man gøre på et tidspunkt, hvor træerne har en begrænset levetid, og det har de nu på Moesgård Allé.«