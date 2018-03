Trafikråd: »Politiet har fået fantastisk gode værktøjer«

Beslaglæggelser

Her må politiet snuppe køretøjerne:

Ifølge Anklagemyndigheden har politiet en række muligheder for at konfiskere køretøjer – også køretøjer, der ikke kræver kørekort, f.eks. knallerter.

En konfiskation kan bl.a. ske ved grove færdselslovovertrædelser, f.eks. hensynsløs kørsel, eller hvis en person gentagne gange kører uden at have et kørekort. Et køretøj kan også beslaglægges, hvis en person flere gange bliver taget for at køre med frakendelse af kørekortet eller med spiritus i blodet. Hvis der kan måles en promille på to eller derover, kan politiet dog konfiskere et køretøj med det samme.

Færdselspolitiet har i sine biler adgang til rullemåtter, som kan fastslå, hvor hurtigt knallerter kan køre. Politiet har mulighed for at konfiskere en lille knallert, hvis den kan køre 43 km/t. eller mere, og for en stor knallert er grænsen 64 km/t.

De beslaglagte knallerter, scootere og biler bliver solgt på politiets auktioner. Er de stjålne, bliver de tilbageleveret til deres retmæssige ejere, hvis disse kan findes.

Kilde: Østjyllands Politi