Friheden åbner allerede til påske

Fed fredag I år kan man bl.a. opleve følgende navne til Fed Fredag Christopher The Minds of 99 Mads Langer Scarlet Pleasure L.O.C I alt bliver der i år afviklet 21 Fed Fredag-koncerter.

Forlystelsessyge aarhusianere har i år endnu større mulighed for at boltre sig i Tivoli Friheden. I år åbner parken nemlig allerede skærtorsdag den 29. marts.

"Vi er som altid utålmodige for at komme i gang med en ny sæson. Derfor er vi meget glade for, at vi i år kan invitere vores gæster ind i parken allerede til påske. Det betyder nemlig, at vi i år har mulighed for at skabe endnu flere oplevelser end vi plejer," siger adm. direktør Henrik Ragborg Olesen.

Sidste år slog Friheden sin egen besøgsrekord med mere end 562.000 gæster og det er de gode takter, man ønsker at fortsætte i 2018 med flere åbningsdage.

Også i år er der sommerkoncerter, halloween og juleåbent på programmet. Sidste år var flere end 116.000 julegæster i Friheden.

I Kulturhuset Hermans' vil man i år bl.a. kunne opleve musicalopsætningerne Midt om Natten samt Kærlighed ved første hik.