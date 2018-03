Kiksede knald og kunsten at lægge de rette bindinger

»Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men det må have været utroligt charmerende, for hun spurgte, om ikke jeg ville med over på parkeringspladsen og knalde.«

»Der stod jeg så med den store lottogevinst og stort set ingen forudsætninger for at indløse kuponen. Men, tænkte jeg, mens vi zigzaggede over til parkeringspladsen, det skal satme blive løgn. Selvfølgelig skulle vi knalde.«

Tre shotglas – to med læbestift på kanten – og en tom flaske rom på sofabordet. Det er dagen derpå i værelse 343 på hotel Scandic Aarhus City.

Bogen er ment som et kærligt klask til jagten på det perfekte med plastikkirurgi, Tinder og alt det andet, der gør det så svært at være på elskovsmarkedet. Nana Balle Medforfatter til bogen ”100 kiksede knald” Bogen er ment som et kærligt klask til jagten på det perfekte med plastikkirurgi, Tinder og alt det andet, der gør det så svært at være på elskovsmarkedet.

I dobbeltsengen ligger forfatterne Irene Nørgaard og Nana Balle i sorte silkekimonoer og med uglet hår. De drikker morgenchampagne, og i lyset fra standerlampens skæve skærm læser de op fra deres nye bog ”100 kiksede knald”.

For fodenden sidder et dusin tilhørere og lytter opmærksomt til beretninger om unge teenagedrenges første fummelfingrede oplevelser, om uheldige møder med hårdtslående S/M-bøsser med svedperler på overlæben og en naiv jurastuderendes kortvarige hang til højtestosterone bodybuildertyper, amerikanske kampsoldater og ishockeyspillere.

Publikum fik i en hotelværelse beretninger fra bogen "100 kiksede knald". Foto: Claus Bonnerup

»Måske skulle jeg have anet, hvad der ventede, da jeg tidligere på aftenen havde fundet ud af, at min fod passede perfekt i hans sko. Med sko på … For sådan er det, når en mand er en størrelse 52 … über alles,« læser Irene Nørgaard op.

Her stopper vi beretningen, der ender med, at studinen får manden smidt ud – og i stedet vælger at fordybe sig i eksamenslæsningen i forvaltningsret.

Idéen til bogen fik Irene Nørgaard og Nana Balle, fortæller de, da de lå med bare numser på badeanstalten Den Permanente og betroede sig til hinanden.

Kontekst-festivalen Uddrag af ”100 kiksede knald” En ung mands beretning om sin første sex-oplevelse på en parkeringsplads efter et halbal: Mange af detaljerne står utroligt uklart, men jeg kan huske, at det først var meget mørkt, og så blev det temmelig lyst. Og jeg tænkte, at når jeg nu endelig havde nået third base, så var det da rart, at jeg kunne se noget. Det var vel cirka der, jeg kiggede op og så, at der holdt en bil i båsen lige ud for, hvor vi lå. Billygterne havde lyst hele seancen op. Og bag rattet kunne jeg se min mor. Og så er vi der igen. »Arjnejnejnejnej.«

»Bogen er ment som et kærligt klask til jagten på det perfekte med plastikkirurgi, Tinder og alt det andet, der gør det så svært at være på elskovsmarkedet,« fortæller Nana Balle.

Venner, venners venner, forfattere, journalister, bloggere osv. har medvirket med hver deres historie. Alle optræder med navn og billede, men ikke sammen med teksten, så kun forfatterne kender den rette sammenhæng.

»De, der har sagt ja, har haft lyst til at fortælle om en oplevelse. De har til gengæld fået en vis anonymitet. Vi har også selv bidraget med et par historier,« afslører Nana Balle.

Indslaget er en del af Aarthouse og Jyllands-Postens Kontekst-arrangement i denne weekend. En festival, som ifølge beskrivelsen vil forundre, inspirere og udfordre.

Forundringen/inspirationen fortsætter da også, da vi tager elevatoren ned fra tredje sal til receptionen, og i baren L’ Øst finder Bob Petersen, som er ved at binde Julie – hun vil også gerne være lidt anonym – op i en mindre scene med projektørlys.

Mens barens middagsgæster nyder en roast pork sandwich, burger brioche bun eller steak tartar, kan de følge med i, hvordan han med stor rutine slår knuder og vikler Julie ind i et sirlige spind med et reb så langt, at det er en bjergbestiger værdig.

Bondage er kunsten af lægge det rette tryk på forskellige punkter på kroppen. Foto Claus Bonnerup

Bob Petersen fra Klub Nawa i Skødstrup forklarer, at bondage er en gammel japansk kunstform, der kan sammenlignes med yoga og meditation.

»Både modellen og riggeren lukker alt andet ude. Man er bare i nuet og i kroppen. Nogle bruger det som muskelafslapning og smertelindring, fordi man får lavet nogle stræk og arbejdet med nogle af de naturlige stoffer, endorfin og dopamin, der er i kroppen,« forklarer han.

Bob Petersen skifter som regger hele tiden modellen Julies position for at trykket ikke bliver ubehageligt. Foto: Claus Bonnerup

Julie får aldrig lov at hænge i den samme stilling ret længe af gangen – positioner og ophæng skifter konstant.

Kulturfestival: Et mødested for de nysgerrige

»Kunsten ligger i at variere trykket omkring hofte, ben og torso, fordi det bliver ubehageligt, hvis man bliver hængende for længe i samme position. Ved at variere trykpunkter stimuleres kroppen, så hjernen lukker ned for unødvendige tanker og bruger i stedet hele sin kapacitet på at mærke kroppen.«