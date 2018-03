Fem rivaler skal kæmpe om Forum

Fem entreprenører er ved en prækvalifikation blevet udpeget til at kunne konkurrere om opgaven med at bygge Forum, der bliver vartegn for det nye hospitalsbyggeri ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Det er tanken, at Forum skal være en markant bygning, der samler såvel de gamle som de nye hospitalsbygninger. Forum bliver dog ikke så spektakulær, som det oprindeligt var planen. Første etape kom i licitation i 2016, men projektet blev opgivet, da det viste sig økonomisk urealistisk at gennemføre.

Siden er der kommet støtte fra Novo Nordisk Fonden, Aarhus Universitet samt Folkekirken, hvilket tilsammen gør det muligt at bygge et samlingspunkt for det enorme sygehus, men altså ikke så ikonisk som det oprindelige vinderprojekt fra C. F. Møller lagde op til.

Forum Forum ved Aarhus Universitetshospital skal være et vartegn og bl.a. rumme: Steno Diabetes Center Aarhus

Patienthotel

Forskningsfaciliteter til Institut for Klinisk Medicin (under Aarhus Universitet)

Farmakologisk Afdeling

Arealer til tro og fordybelse

Forbindelsesgange til plan to og tre i det nye byggeri. Forum kommer således til at fungere som en af hospitalsbyggeriets hovedindgange (indgang A).

Der var i alt otte ansøgere til prækvalifikationsrunden, og ud af dem blev fem firmaer udvalgt til at kunne deltage i det videre arbejde: Enggaard A/S, Hoffmann A/S, KPC Herning A/S, MT Højgaard A/S samt NCC Danmark A/S.

»Det er et stærkt felt, og vi glæder os til at få udvalgt den endelige entreprenør og komme i gang med byggeriet,« siger Carsten Kronborg, der er projektdirektør for Projektafdelingen i Det Nye Universitetshospital.

»Sidste etape af byggeriet bliver noget helt særligt: Det bliver jo netop Forum, der bl.a. skal samle det nye, banebrydende offentlige-private samarbejde i Steno Diabetes Center Aarhus, der skal behandle og forske på diabetesområdet til glæde for patienterne,« siger formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen (S).

Fast pris på 675 mio. kr.

Forum forventes at få et areal på ca. 21.500 kvm, og det samlede budget for projektet er 675 mio. kr. Belært af erfaringerne er prisen lagt fast på forhånd. Dermed er det antallet af kvadratmeter og kvalitet i højhuset, som de deltagende firmaer skal konkurrere om.

De fem prækvalificerede virksomheder skal frem til juni 2018 udarbejde et konkurrenceprojekt. I begyndelsen af efteråret 2018 reduceres feltet til to entreprenører, som konkurrerer om den endelige kontrakt.

Den forventes at være underskrevet i første kvartal 2019, og første spadestik tages omkring sommeren samme år. Forum forventes at være klar til brug i sommeren 2022.