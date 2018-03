Efter klager over indeklima: Medarbejdere genhuses efter fund af skimmelsvamp

Flere medarbejdere i Norddjurs Kommunes afdeling Sundhed og Omsorg har oplevet indeklimaproblemer på arbejdspladsen i Østergade.

Efter undersøgelser har det nu vist sig, at der er trængt vand ind i bygningens konstruktioner, og at der er skimmelsvamp i et omfang, som gør det nødvendigt at »genhuse medarbejderne i andre lokaler, således at de ikke udsættes for risikoen for at færdes i et sundhedsskadeligt indeklima«, som der står i en redegørelse til kommunens økonomiudvalg.

Sagen skal drøftes på næste møde i økonomiudvalget tirsdag den 6. marts. Her skal det bl.a. afklares, hvor de omkring 45 medarbejdere skal møde på arbejde i den periode, hvor problemerne på Østergade 36 udbedres.

Hoste og allergi

Det er hele administrationen i Sundhed og Omsorg, som i dag er placeret i Østergade 36 ved siden af Netto. Her sidder områdeledelsen, 16 medarbejdere i Sundhed og Omsorgs administrations- og udviklingsafdeling samt 29 medarbejdere i visitationsafdelingen, hvilket bliver til omkring 45 medarbejdere.

Chef for Sundhed og Omsorg Søs Fuglsang fortæller, at de blev opmærksomme på, at noget ikke var, som det burde, da en ny medarbejder i sommeren 2017 reagerede kraftigt i enkelte rum.

Der har tidligere været konstateret og udbedret skimmelsvamp i bygningen, og derfor bestilte ledelsen ret hurtigt en undersøgelse af, om det var et genopstået problem. Undersøgelsen viste tegn på skimmelsvamp, men eftersom der allerede var tale om, at afdelingen skulle flytte i nye lokaler, blev en afgørelse ift. evt. genhusning udsat. Men medarbejdernes gener blev gradvist værre.

Skimmelsvamp Skimmelsvamp er små svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen.

Skimmelsvamp kræver tre ting for at vokse: ilt, organisk materiale og fugt.

I huse kan skimmelsvamp f.eks. vokse på træ, spånplader, krydsfinérplader, papiret på bagsiden af gipsplader, tapet, lim, kokostæpper eller støv.

Skimmelsvamp kan ses som en misfarvning i forskellige nuancer. Det kan også være en lodden belægning. Skimmelsvamp lugter ofte muggent som jordslået stof.

Symptomerne kan være irriterede øjne, næse og luftveje, hoste og trykken for brystet, hæshed, gentagen bihulebetændelse, åndedrætsbesvær, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Kilde: Bolius

»Vi har gener fra slimhinderne – med øjne, der løber i vand, hoste, nogle får allergiske reaktioner, træthed og hovedpine. Nogle reagerer kraftigere end andre,« fortæller Søs Fuglsang.

Vil koste over 1 mio. kr.

I november blev der lavet endnu en undersøgelse, som viste, at »det bestemt ikke var blevet bedre«, som hun formulerer det. Derefter blev der iværksat en proces for så hurtigt som muligt at finde genhusning.

»Det, vi gør, er, at der er så få i huset som muligt, indtil vi kan genhuses. Målingerne viser, at det ikke er sundhedsskadeligt, men dem, der har gener, skal selvfølgelig ikke være her, og de arbejder hjemmefra og kommer kun ind til møder.«

I dag benytter Sundhed og Omsorg lokaler på Kalorievej 4 til visitation, og man forventer, at borgerhenvendelser kan behandles der i perioden, hvor lokalerne på Østergade 36 udbedres.

Vurderingen er, at medarbejderne skal genhuses i 9-12 måneder, men indtil der bliver åbnet op ind til svampen, ved ingen, hvor stort problemet reelt er.

En arbejdsgruppe har undersøgt, hvilke lokaler medarbejderne kan genhuses i. Det har resulteret i en liste på fire ledige erhvervslejemål i Grenaa. Beregninger viser, at det vil koste mellem 1,1 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i ekstra udgifter.

Genhusningen kan enten ske på Sygehusvej i samme bygning, som hjemmeplejen på nuværende tidspunkt har et lejemål i, på Korsgade 22, på Sangstrupvej 32, på Voldby Skole eller på to adresser, hvor visitationsafdelingen kommer til Grønland 24 og administrationsafdelingen kommer til Århusvej 22 B.