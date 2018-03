Politiet har blitzet løs: Intensiv kontrol har nedbragt farten.

Målet var klart til Østjyllands Politi i 2017: Find seks strækninger, hvor der sker flere uheld end andre steder, og sørg for at få bragt farten ned her med tre km/t. i løbet af tre år.

Man må forvente, at den målrettede indsats giver positivte resultater i uheldsstatistikken. Jesper Sølund, dokumentationschef hos Rådet for Sikker Trafik.

Det er lykkedes – og mere til. På de udvalgte såkaldte effektmålsstrækninger – fire i Aarhus og to i Randers kommune – er gennemsnitshastigheden allerede kommet længere ned, end hvor den skulle ligge ved udgangen af 2019.

Det viser en ny opgørelse fra Østjyllands Politi.

»Vi har lige hentet data, og det er markante resultater. De måltal, vi havde tre år til at nå, indfriede vi i løbet af et år så rigeligt,« siger politikommissær Amrik Chadha, leder af færdselssektionen hos Østjyllands Politi.

For eksempel kørte bilisterne på Randersvej fra Trige til Spørring, hvor der højst må køres 80 km/t., i gennemsnit 83,1 km/t. i begyndelsen af 2017, da indsatsen blev indledt. Gennemsnitshastigheden var ved årsskiftet bragt ned til 78,9 km/t., hvilket overgår 2019-målet på 80,1 km/t.

På de seks strækninger udvalgt som effektmålsstrækninger skulle gennemsnitshastigheden i løbet af 2017-2019 nedbringes med tre km/t.

Det er lykkedes, ved at Østjyllands Politis 10 fotovogne hver især to gange om ugen har skullet køre ud og blitze på en af de udvalgte effektmålsstrækninger.

De øvrige af disse er Genvejen, Viby Ringvej og Randersvej ved Djurslandsmotorvejen i Aarhus samt Hammelvej og Udbyhøjvej i Randers.

Samme tendens har gjort sig gældende på to dele af Randersvej – ved Djurslandsmotorvejen og landevejen ved Spørring – og Genvejen i Aarhus samt Hammelvej og Udbyhøjvej i Randers.

Flotte resultater

Ifølge Amrik Chadha skal en analyseafdeling nu se på, om den nedbragte hastighed også har resulteret i færre færdselsuheld og tilskadekomne.

»Vi ved, at jo højere hastighed, jo værre skader pådrager folk sig,« konstaterer politikommissæren.

Rådet for Sikker Trafik: »Jeg kan kun ønske Østjyllands Politi tillykke« For Rådet for Sikker Trafik og Aarhus Kommune er markant lavere gennemsnitshastigheder på flere veje i Aarhus og Randers bevis på, at massiv fartkontrol er særdeles effektiv.

I år udvider Østjyllands Politi indsatsen til at omfatte otte strækninger. Disse er udpeget, men politiet vil ikke oplyse hvilke, idet de endnu ikke er godkendt af Rigspolitiet.

Hos Rådet for Sikker Trafik bifalder dokumentationschef Jesper Sølund Østjyllands Politis brug af effektmålsstrækninger.

»Det er rigtig flotte resultater. Man må forvente, at den målrettede indsats giver positive resultater i uheldsstatistikken. Det interessante bliver så, om gennemsnitshastigheden stiger, når strækningerne ikke er i fokus, og der bliver slækket lidt på kontrollerne,« siger han.

Pablo Celis, projektleder i kommunens mobilitetsafdeling, er overrasket over resultaterne af de intensive fartkontroller.

»Det er flot. Vi kan se, at kontrol virker bedst for at nedsætte hastigheden. Som kommune laver vi hastighedskampagner, ombygger veje og etablerer fysiske hastighedsdæmpere, men vi tager kun toppen af farten, altså rammer dem, der kører rigtig stærkt. Vi har svært ved at gøre noget ved gennemsnitshastigheder,« siger han.