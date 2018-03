Antallet af de yngste medborgere i Hornslet er voksende, og det presser daginstitutionerne, der ikke har pladser nok til de mange nye børn.

Pasningsgarantien i kommunen har indtil nu klaret efterspørgslen ved at sende børnene til institutioner eller dagplejere andre steder i kommunen, men vurderingen er, at der fra sommeren 2018 vil mangle ca. 50 pladser i Hornslet.

Politikerne i Syddjurs er opmærksomme på problematikken. Der er de næste tre år afsat i alt 75 mio. kr. til byudvikling i byen. Udover det vedtog politikerne på byrådsmødet onsdag den 28. februar at afsætte midler til etableringen af en ny vuggestue og 50 midlertidige børnehavepladser.

Du mangler børn alle andre steder i Syddjurs end Hornslet. Her er der røde lamper over det hele. Hans Nielsen, formand Hornslet Distriktsråd

Kampagner tiltrækker

De mange børn er egentlig en positiv historie, som vidner om, at kommunen efter mange års stilstand har fået trukket børnefamilier og yngre familier til. Den indsats fortsætter kommunen, som så sent som i den forgangne uge har afholdt et såkaldt barselsevent i Aarhus.

Vuggestuepanik: Hornslet-familier kimer pladsanvisning ned Forældre i Hornslet har store udfordringer med at få pasning til deres børn.

»Der er hård konkurrence blandt kommunerne om at få fat i de kære børnefamilier. Derfor gør vi nu noget utraditionelt med et barselsevent med bagtanker for at sætte kommunen på landkortet og øge kendskabet til Syddjurs,« forklarer Ole Bjarke Nielsen, kommunikationschef i Syddjurs Kommune.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik har Syddjurs i alt fået 521 flere indbyggere i 2017.

Det er især nybyggerområderne i Hornslet, som tiltrækker unge familier, der enten har eller snart får børn, og som kan se en idé i at vælge Syddjurs i stedet for Aarhus Kommune som hjem.

Men det presser altså de eksisterende institutioner og dagplejer. Og der er ingen tegn på, at underkapaciteten ikke også gælder årene fremad. Derfor har byrådet besluttet, at det er nødvendigt at etablere ekstra kapacitet allerede fra sommeren, hvis ikke forældre i Hornslet skal tilbydes pladser i Ådalen, Mørke eller Ugelbølle i stedet – byer, der ligger omkring otte km fra Hornslet.

Børnerigt Hornslet Syddjurs’ byråd afsætter ekstra penge til børnepasning i Hornslet. 15 ekstra vuggestuepladser i Ågården: 700.000 kr. afsættes udover den eksisterende bevilling på 1.75 mio. kr.

50 nye midlertidige børnehavepladser i Mosegården: 2,45 mio. kr. afsættes til etablering af en midlertidig træbygning.

Til byudvikling i Hornslet er der afsat:

2019: 5 mio. kr.

2020: 30 mio. kr.

2021: 40 mio. kr.

Der afholdes borgermøde den 22. marts i Hornslet Hallen om byens udvikling.

»Udviklingen er skæv i kommunen. Vi har haft faldende børnetal i mange år, og det har vi taget højde for ift. planlægning af dagtilbud og skole,« forklarer Per Viggo Larsen, der er chef i Børn og Læring i Syddjurs.

»Men nu byggemodner man områder i Hornslet, så de bliver så attraktive, at det bliver solgt hurtigt og bygget til. Så der sker faktisk en stabilisering af tilgangen i Syddjurs, men den er skæv og falder stadig i yderområderne, mens den stiger i Hornslet,« siger han.

Planlægger efter statistik

I kommunen planlægger man ud fra såkaldte demografifremskrivninger, der tager udgangspunkt i statistik. Det betyder, at pladsanvisningen ikke har kunnet tage højde for det børneboom, som Hornslet oplever, fordi børnene først kommer ind i statistikken, når de optræder i folkeregisteret.

»Forældre flytter typisk, lige inden de skal have første barn, eller når nummer to er på vej, og det første skal i dagtilbud,« siger Per Viggo Larsen og forklarer, at det er derfor, at der er et efterslæb.

»Vi kan ikke regne med folk, før deres personnummer er registreret i kommunen. Bare fordi der bliver bygget et hus, kan vi jo ikke vide, hvor mange der skal bo der eller deres aldersfordeling.«

»Det er først i det øjeblik, vi kan se et reelt pres, at vi kan tage hånd om det. Men vi har vidst, at der var noget på vej og har også gjort opmærksom på det,« siger han.

Røde lamper

Formanden for Hornslet Distriktsråd, Hans Nielsen, forstår ikke, at man i forvaltning og byråd ikke har skelet til sammenlignelige byer som Skødstrup og Løgten, der også blev løbet over ende af børnefamilier.

Udviklingen i børn i Hornslet Hornslet skoledistrikt fordelt på antal personer pr. årgang. Antal 0-5 årige

2011: 456

2012: 435

2013: 451

2014: 466

2015: 449

2016: 465

2017: 471

2018: 520 2011-2017 er tal fra befolkningsprognosen, mens 2018 er Syddjurs’ egne foreløbige tal.

»Nu begår vi samme fejl her. Man har ikke villet tage tendenserne ind, fordi man ser på statistikker. Men man kan ikke spå om fremtiden ud fra statistikker fra fortiden. Det er synd, at vi kommer på bagkant her,« siger Hans Nielsen.

Han hører fra områdets børnefamilier, at de er frustrerede over, at de kun kan få tilbudt dagtilbudspladser eller pladser, som ligger i den modsatte retning af Aarhus.

»Du mangler børn alle andre steder i Syddjurs end Hornslet. Her er der røde lamper over det hele. Der er bygget 300 nye lejligheder, rækkehuse og huse de seneste tre år. Forestiller man sig, at der er minimum et barn pr. bolig, så giver det altså udfordringer.«

Hans opfattelse er, at børnefamilier er glade for de institutioner, der er i kommunen, men det hjælper ikke de familier, som ikke kan få deres barn passet i nærheden af hjemmet.

Syddjurs vil gerne, at aarhusianske børnefamilier flytter til kommunen. Pressefoto

Det kan komme til at få betydning for, hvor attraktiv Hornslet er i fremtiden, mener han.

»Der er mange fra Aarhus, som kigger på byggegrunde her, og der er ikke alternativer til Hornslet i Syddjurs. Får de ikke deres ønsker opfyldt her, ser de mod andre kommuner som f.eks. Odder. Det er et problem for kommunen, så det hjælper ikke, at de siger, at der er daginstitutionspladser i Ryomgaard, for der vil man ikke flytte ud, når man kommer fra Aarhus.«

Udviklingsplan undervejs

Kirstine Bille (SF) er udvalgsformand for Familie og Institutioner, og hun forstår godt, at familier, der flytter til Hornslet, kan have en begrundet forventning om, at de kan få en plads i byen.

»Det er derfor, at vi har afsat adskillige mio. kroner til at se på hele institutionsproblematikken de kommende år,« siger hun og fortæller, at kommunen inden længe afholder et borgermøde for at afklare beboernes ønsker.

Udvalgsformanden selv forestiller sig en ny sammenhængende vuggestue, børnehave og skole, så der er en sammenhæng igennem hele børnelivet. Men det afhænger af, hvad der kommer af input fra beboerne.

»Så kan man sige, at det kunne man måske have tænkt på noget før, men vi vidste jo ikke, om det var børnefamilier, der flyttede ind i det nybyggede,« konstaterer hun og peger på, at kommunen indtil videre har kunnet leve op til pladsgarantien inden for 15 km.

Børn til hele kommunen

»I Syddjurs vil vi gerne have børnefamilier. Men vi vil gerne have dem i hele kommunen. Og vi har gjort noget ud af at fortælle, at der er plads andre steder end Hornslet. Som kommune vil vi gerne sørge for, at vores service er spredt ud på hele kommunen. Jeg synes, at Hornslet er en fantastisk by, der har noget, som mange ønsker sig. Men det har vi mange steder,« siger Kirstine Bille.

Med de midlertidige børnehavepladser og nye vuggestuepladser tager kommunen dog hensyn til de nye familier, som i øjeblikket i stor grad efterspørger plads i Hornslet.