Aarhusianske kirker skal være en del af ny sommerfestival

Til sommer vil Aarhus summe af stærke historier, markante fortællerstemmer og kreative arrangementer, når entusiastiske forfattere fra nær og fjern indtager byen som en del af den nye festival LiteratureXchange, der har fokus på litteratur i forskellige former.

Festivalen vil i dagene fra den 14.-24. juni forgrene sig ud i hele byen ved bl.a. at inddrage byens store scener såvel som caféer, Aros, Dokk1 og Godsbanen. Og som et anderledes tiltag vil en stor del af aktiviteterne også foregå i midtbyens kirker.

De problemstillinger, som litteraturen skildrer i bred forstand, har interesseret præster i århundreder. Det handler om at give mennesker muligheder for at fortolke de ting, der sker i deres liv. Poul Henning Bartholin, domprovst

Domprovst Poul Henning Bartholin mener, at samarbejdet med festivalen er en oplagt mulighed for at bringe forskellige dele af samfundet sammen, og han skelner ikke så skarpt mellem det religiøse og det ikke-kirkelige i samarbejdet.

»Vi synes, at kirken har mange grene ud i det almindelige menneskeliv, og ved gudstjenester samler vi også op på, hvad der rører sig i tiden. Og uanset om man er religiøs, så deler vi et liv sammen og har problemstillinger, der er generelle. Derfor går vi ind i det her.«

Nyt syn på samfundet

Midtbyens kirker arbejder målrettet på at etablere samarbejder med andre kulturudbydere og sociale institutioner, hvilket ifølge Poul Henning Bartholin er en grundlæggende del af kirkernes strategi for at dele folkekirkens ressourcer med så mange borgere som muligt.

»Når to mennesker sætter sig sammen og taler om et emne, så bliver en og en til tre og ikke to. Der kommer simpelthen mere ud af det. I mange år har det været delt mere op, men nu går udviklingen en anden vej, fordi vi er ved at få et bedre syn på, at et samfund er en helhed, og mange kan bidrage.«

LiteratureXchange 2018 Aarhusianske kirker Skt. Lukas Kirken – Bosnisk litteratur.

Vor Frue Kirke – Danske forfattere om internationale inspirationskilder.

Dokk1 v. Vor Frue Kirke – Danske forfattere om bibelsk inspiration.

Christianskirken – Liggeunderlag og bibelsk højtlæsning.

Aarhus Domkirke – Endnu ikke offentliggjort topnavn.

Skt. Markus Kirke og UngK – Yngre danske digtere.

Langenæskirken – Litterær sankthansfest.

Sammenhængen mellem teologi og litteratur er ikke så fjern, pointerer Poul Henning Bartholin og nævner de bibelske skrifter som en form for litteratur.

»De problemstillinger, som litteraturen skildrer i bred forstand, har interesseret præster i århundreder. Det handler om at give mennesker muligheder for at fortolke de ting, der sker i deres liv.«

Han er desuden ikke i tvivl om, at kirken kan bidrage med anderledes kompetencer til arrangementet.

»Vi har en række dygtige præster, som er vant til at læse tekster og fortolke dem. De har kolossalt mange kontakter til mennesker i forskellige livssituationer, der har sat ord på, hvad der er sket. Det synes vi godt kan bringes i spil på sådan en festival.«

Liggeunderlag og højtlæsning

Festivalen LiteratureXchange arrangeres af Folkeuniversitetet i Aarhus, Aarhus Kommunes Biblioteker og Aarhus Litteraturcenter. Men også andre aktører har siddet med i planlægningsgrupper, herunder midtbyens kirker, hvoraf seks af ni har budt ind med litterære arrangementer.

Der vil eksempelvis være forfattersamtaler i Vor Frue Kirke med Christian Grøndal, Ida Jessen, Jens Smærup Sørensen og Svend Åge Madsen. Christianskirken arrangerer ”Bibelen på rygraden”, hvor publikum inviteres til at medbringe liggeunderlag og høre højtlæsning af nogle poetiske dele af bibelen. Skt. Lukas Kirke får besøg af en perlerække af bosniske digtere, der præsenterer en ny dansk-bosnisk antologi. Det efterfølges dagen efter af et stort anlagt forfattersymposium med deltagelse af både danske og bosniske digtere.

Programmet er endnu ikke endeligt på plads, og der vil løbende komme flere arrangementer og navne til listen. Festivalen oplyser desuden, at der i øjeblikket arbejdes på at få et af de internationale topnavne til at afholde et forfatterarrangement.