Tøjrigmand giver større millionbeløb til ambitiøst halprojekt

En plan om at bygge en multihal i Stavtrup har fået et ekstra skub fremad, efter ejeren af Bestseller-koncernen, Danmarks næstrigeste mand, Anders Holch Povlsen, har besluttet at donere 20 mio. kr. til projektet. Holch Povlsen er bosiddende på Constantinsborg, ikke langt fra det planlagte halprojekt i Stavtrup.

Oprindeligt var donationen givet anonymt, men Jyllands-Posten kan nu løfte sløret for, at det er familien Holch Povlsen, som står bag beløbet, der svarer til 50 pct. af den samlede budgettering, som lyder på 40 mio. kroner. Det fremgår af et dokument, som avisen har fået aktindsigt i. Pengene skal komme fra Holch Povlsens koncern Heartland, der tæller alle andre af rigmandens aktiviteter end Bestseller.

Den nye multihal er plansat til at skulle have en lille hal, som på illustrationen, og en stor hal i forlængelse heraf. Illustration: C.F. Møller.

Der har været kraftig tilflytning i Stavtrup de senere år, hvilket især har givet pres på idrætsfaciliteterne. Samtidig skal multihallen også fungere som et samlingspunkt for bylivet.

»Vi er stolte over at kunne være medvirkende til at virkeliggøre et projekt, som forhåbentligt vil skabe optimale rammer for de lokale foreninger og brugere. Det vil tilmed skabe et mødested for alle, som der virkelig er behov for i området, eftersom Stavtrup er vokset og forventes fortsat at vokse. Grundet det større behov har vi også tiltro til bæredygtigheden i projektets budgetter og driftsøkonomi,« oplyser Anders Holch Povlsen til avisen.

Penge på betingelser

En af betingelserne for donationen lyder, at byggeriet skal leve op til en vis æstetisk kvalitet, hvilket også har hævet prisen på projektet. I forlængelse heraf udskrev haludvalget en arkitektkonkurrence, som arkitektfirmaet C.F. Møller har vundet med sine tegninger, hvor bl.a. klatrevæg, caféområde og mødelokaler samt forskellige udearealer er en del af multihallen.

Udover det æstetiske krav kommer pengene også med en økonomisk betingelse om, at hallen fremover skal være selvkørende.

»Dette er betinget af, at den resterende del af nødvendig kapital findes hos andre virksomheder, privatpersoner, m.fl. Dette således, at der skabes et bredt funderet partnerskab omkring projektet og dets fremtidige økonomi. Forventningen til projektet er, at det på sigt bliver en positiv investering – og tilmed gør en forskel for lokalområdet,« oplyser Lise Kaae, adm. direktør i Heartland, der er en koncern ejet af Anders Holch Povlsen. Hun fortæller, at Holch Povlsen tidligere har støttet en lignende model omkring en international skole i Ikast-Brande Kommune.

Multihallen skal bygges samme sted, som det nuværende klubhus står, med nye udendørs aktiviteter. Illustration: C.F. Møller.

Haludvalgets formand, Erik Krabbe, er glad for donationen, som forventes at kunne fremskynde projektet og give de lokale et sted at samles.

»Vi håber, at byggeriet kan påbegyndes om tre-fire år, men lige nu er det ikke mere konkret end det, fordi vi mangler mere finansiering. Men det vigtigste er, at folk får et sted, hvor de kan samles,« siger han.

Det er ikke første gang, at familien Holch Povlsen kaster penge efter et lokalprojekt. I 2012 donerede Heartland ligeledes 20 mio. kroner. Dengang var det til opførelsen af den internationale skole i Ikast-Brande Kommune, og aftalen var ifølge Lise Kaae »efter samme devise« som med betingelserne for multihallen i Stavtrup.

Derudover indgik Anders Holch Povlsen sidste år en aftale med Aarhus Kommune om at flytte en offentlig vej, så den kom til at ligge 45 meter længere væk fra hans gods. Omlægningen betalte han selv for. Og Anders Holch Povlsens milliardvirksomhed, modekoncernen Bestseller, har også været medvirkende til at få lukket en nyrenoveret, offentlig rasteplads, som lå ved Bestsellers hovedkvarter i Brande, ligesom modekoncernen betaler for en ny, offentlig trappe op til sin flagskibsbutik midt i Aarhus.