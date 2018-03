Tusindvis har været på isen: Skøjtebanen pakkes snart ned efter rekordsæson

De seneste måneder har i omegnen af 70.000 personer lagt vejen forbi skøjtebanen i Musikhusparken, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Men da kalenderen siger forår, er det på tide, at banen pakkes væk for denne gang.

»Jeg glæder mig over, at skøjtebanen igen har skabt liv og aktivitet i Musikhusparken. Skøjtebanen har ligesom sidste sæson været et massivt tilløbsstykke, hvor både børn og voksne har hygget sig med at stå på skøjter i midtbyen,« udtaler rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

Ny idé skal holde skøjtebanen kold

Skøjtesæsonen åbnede den 1. december sidste år. Som noget nyt er banen denne sæson blevet nedkølet af et anlæg på Aros, som til gengæld har anvendt overskudsvarmen til rumopvarmning.

Søndag den 4. marts bliver sidste chance for at køre en tur på skøjtebanen.

Herefter vil det tage omkring af en måned at pakke den 1.420 kvadratmeter store skøjtebanen ned - afhængig af vejrforhold.

Det forventes, at skøjtebanen atter vil åbne op sidst på året.